Secuestraron municiones y una escopeta recortada en Paraná

Dos operativos policiales realizados en Paraná derivaron en el secuestro de municiones y una escopeta recortada, además de la detención de un joven.
Dos procedimientos policiales desarrollados en la noche del martes en la ciudad de Paraná culminaron con el secuestro de municiones y de un arma de fuego, además de la aprehensión de un joven por tenencia ilegal.
El primero de los hechos ocurrió durante una recorrida realizada por personal de la Comisaría Decimotercera. En ese contexto, los efectivos observaron una motocicleta tipo enduro, de color rojo, que intentó sobrepasar a alta velocidad a un móvil policial, lo que motivó el inicio de una persecución.
Durante la huida, el conductor del rodado realizó un giro en “U” y arrojó hacia el pasto una bolsa de nylon de color blanco. Tras interceptar la situación y revisar el elemento descartado, los uniformados constataron que en su interior había un cargador calibre 9 milímetros con un total de 18 cartuchos.
Ante el hallazgo, se dio intervención al fiscal de Investigación y Litigación en turno, quien dispuso el secuestro de las municiones y su posterior elevación a la fiscalía correspondiente. Asimismo, se comisionó a personal de la Dirección Policía Científica para la toma de fotografías.
Joven detenido con una escopeta recortada
El segundo procedimiento se registró alrededor de las 23.40, cuando efectivos de la Comisaría 11ª realizaban una recorrida por calle Baxada del Paraná, entre avenida Larramendi y calle U. En ese lugar, los policías observaron a un joven que caminaba llevando un morral de color negro y se lo identificó.
Al solicitarle que exhibiera el contenido del bolso, extrajo una escopeta recortada calibre 16 y seis cartuchos del mismo calibre. De manera inmediata, el personal policial procedió a la detención del muchacho de 18 años, con domicilio en calle U.
En el procedimiento se secuestró una escopeta recortada calibre 16 UAB, marca Centauro, serie Nº 219642; seis cartuchos calibre 16 UAB y un morral de lona color negro sin marca visible, con la inscripción “21st World Congress of Dermatology”.
El hecho fue comunicado a la Fiscalía de Investigación y Litigación, a cargo del doctor Abraham Martín, quien dispuso que el joven quedara detenido y alojado en la Alcaidía de Tribunales, previo control de antecedentes personales y examen médico policial. Además, intervino personal de Policía Científica, en las áreas de Balística y Fotografía, para las pericias correspondientes.