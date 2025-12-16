Fuga de presos en Paraná: confirman cómo ocurrió la insólita huida, por dónde salieron y sus motivos

Tres presos de la cárcel de Paraná se fugaron este martes por la tarde y fueron recapturados tras un amplio despliegue policial que incluyó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad. Según se confirmó a Elonce, el hecho estuvo vinculado a un episodio de violencia ocurrido en barrio Nueva Ciudad, donde una mujer fue herida con arma blanca y tendría parentesco con uno de los internos.

El subjefe departamental de la Policía de Paraná, comisario Hernán Góngora, brindó detalles a Elonce sobre cómo se produjo la evasión, la persecución y los supuestos motivos que impulsaron a los detenidos a escapar. Según explicó Góngora, la situación se desencadenó a partir de un hecho previo que es materia de investigación.

“Ha habido un hecho en jurisdicción de comisaría 14, en barrio Nueva Ciudad, entre mujeres, en donde una resulta lesionada con arma blanca, la cual tendría algún grado de parentesco con un interno del penal”, relató el funcionario policial. De acuerdo a las primeras hipótesis, este episodio habría sido el detonante para que el interno involucrado, junto a otros dos, decidieran fugarse de la unidad penal.

Cómo se produjo la fuga de la cárcel

El subjefe departamental detalló que los tres internos lograron salir de la cárcel mediante un engaño al personal de custodia. “Aparentemente, por el portón de ingreso, simularon que uno de los internos estaba descompuesto y así amedrentaron al que estaba en la custodia del portón de ingreso al penal”, explicó Góngora a Elonce. De ese modo, los presos lograron franquear la salida y darse a la fuga.

En relación con la cantidad de evadidos, el comisario fue claro al señalar que “fueron tres los internos que se fugaron”. No obstante, aclaró que aún se trabajaba para determinar si hubo más personas involucradas. “Todavía está trabajando el personal de comisaría décima en el interior del penal, con directivas del fiscal en turno, y después se va a establecer si hubo otras personas más que intentaron también darse a la fuga con estos tres masculinos”, indicó.

La persecución y el robo de una moto

Tras escapar del penal, los internos sustrajeron una motocicleta para huir. “La moto fue robada en jurisdicción de comisaría décima. La persona damnificada está radicando la denuncia en este momento”, confirmó el subjefe departamental. Los fugitivos se movilizaban en ese rodado cuando comenzó la persecución policial.

Durante la huida, los internos arrojaron distintos elementos para intentar evitar ser interceptados. Góngora confirmó el secuestro de un arma blanca de fabricación casera. “Fueron unos elementos que arrojaron estos masculinos que se daban a la fuga en una motocicleta”, señaló, al referirse a una “chuza” de entre 10 y 20 centímetros que fue hallada por personal policial en la zona de avenida Ramírez y Carbó.

El operativo permitió finalmente dar con los tres internos. “Lograron ser detenidos en calle Blas Parera y mediaciones del barrio Nueva Ciudad”, precisó el comisario a Elonce, al tiempo que destacó el rápido accionar de las fuerzas de seguridad.

El vínculo con el ataque con arma blanca

Uno de los puntos centrales de la investigación es el nexo entre la fuga de los presos y el ataque con arma blanca ocurrido en barrio Nueva Ciudad. Góngora confirmó que existe una relación directa, al menos con uno de los internos. “Uno, te puedo asegurar que sí, es familiar de la mujer que resultó herida con arma blanca”, sostuvo a Elonce. En cuanto a los otros dos detenidos, aclaró que “no sé el grado de parentesco que tienen con esta femenina”.

Respecto a las causas que originaron la agresión, el funcionario fue cauto. “Eso todavía es materia de investigación porque es todo muy fresco, no ha pasado más de una hora de este hecho”, explicó el comisario sobre lo ocurrido. En ese sentido, remarcó que los equipos policiales continuaban trabajando en el lugar y con los detenidos para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

Investigación en curso dentro del penal

Mientras se concretaba la recaptura, otro grupo de efectivos realizaba tareas en el interior de la cárcel. “En el interior del penal está trabajando el personal de comisaría décima”, indicó Góngora. El objetivo es establecer con precisión cómo se produjo la fuga y si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

El comisario explicó que se deberá determinar “de qué manera se fueron, si hay personal lesionado, si utilizaron algún elemento o no”, y en función de ello darle intervención al gabinete de Criminalística o al médico de Policía. Estas pericias serán clave para establecer eventuales responsabilidades y evaluar si corresponde avanzar con medidas administrativas o judiciales.

Situación procesal de los detenidos

Tras la recaptura, los tres internos no fueron trasladados de inmediato nuevamente a la cárcel. “Todavía no. Están trabajando en el lugar del hecho, están haciendo las actas de procedimiento como corresponde”, explicó el subjefe departamental Elonce. Luego de cumplidas esas diligencias, “van a ser alojados donde disponga el fiscal que intervenga”, agregó.

La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno, que deberá definir las imputaciones correspondientes tanto por la fuga como por los delitos cometidos durante la huida, entre ellos el robo de la motocicleta y la portación de un arma blanca.

Cambios en la cúpula policial

En el cierre de la entrevista, Góngora también se refirió a cambios en la conducción policial. Confirmó que en las próximas horas se oficializarán nuevas autoridades. “Mañana, a partir de las 10, se va a elaborar un acto en donde se van a poner las nuevas autoridades en función”, indicó a Elonce. En ese marco, confirmó que asumirá como nuevo jefe departamental Paraná.

La fuga de presos de la cárcel de Paraná y su rápida recaptura volvió a poner en foco la seguridad en las unidades penitenciarias y la necesidad de revisar los protocolos ante situaciones de emergencia. Mientras avanza la investigación judicial y administrativa, la Policía continúa trabajando para esclarecer cada una de las circunstancias que rodearon un hecho que generó un fuerte despliegue y preocupación en distintos puntos de la ciudad.