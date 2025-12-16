Una mujer denunció el robo de $650.000 y U$D40 del interior de su casa: el sospechoso tiene antecedentes

Además del dinero, le sustrajeron dos celulares y una bicicleta. Por el ilícito, fue identificado un hombre de 43 años, quien está vinculado a delitos de similares características en Gualeguaychú.
Una vecina de Gualeguaychú, al levantarse cerca de las 06:15 de este martes para realizar sus tareas diarias y descender a la planta baja del domicilio, se percató que había sido víctima de un ilícito y dio rápido aviso a la Policía.
Fuentes policiales confirmaron que varios cajones de los muebles se encontraban abiertos y revueltos. Al recorrer la vivienda, la mujer constató la faltante de una suma aproximada de 650.000 pesos argentinos, discriminados en distintos valores de billetes, 40 dólares estadounidenses, dos teléfonos celulares y una cartera que se hallaba sobre una mesa. Asimismo, al revisar el patio, advirtió la sustracción de una bicicleta tipo mountain bike rodado 29.
De las averiguaciones practicadas y mediante el análisis de registros fílmicos, se logró identificar a un ciudadano de 43 años como presunto autor del hecho, quien está vinculado a delitos de similares características en la zona.
En consecuencia, se elevaron las actuaciones correspondientes a la Fiscalía interviniente, quedando a la espera de las medidas judiciales que se dispongan para proceder a la detención de este sujeto.