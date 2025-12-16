El oficialismo dio dictamen al Presupuesto y busca aprobarlo en una sesión exprés

En un trámite exprés, el oficialismo logró dictaminar el Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se preparó para buscar su aprobación en la sesión especial convocada para el día siguiente. La comisión, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, inició el tratamiento al mediodía y, en pocas horas, se firmó el despacho principal.

El dictamen de mayoría reunió 28 firmas —seis en disidencia parcial— correspondientes a La Libertad Avanza y bloques aliados como PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen propio de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.

Durante el debate, el Gobierno introdujo una corrección a su proyecto original para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, normas que habían sido votadas e insistidas por más de dos tercios del Congreso luego de los vetos presidenciales.

La defensa del oficialismo

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, celebró el avance del proyecto y se mostró “contento” porque el Ejecutivo enviara al Congreso “un presupuesto con equilibrio fiscal, algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió”.

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, sostuvo el diputado cordobés, y afirmó que el proyecto termina con el “impuesto inflacionario” aplicado por gestiones anteriores. En ese sentido, aseguró: “Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”.

Bornoroni remarcó además que “le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”. Para el legislador, el texto “ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”.

El dictamen alternativo de Unión por la Patria

Desde la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó la presentación de un dictamen propio para la Ley de Presupuesto 2026, junto con propuestas alternativas para la ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El diputado santafesino explicó que la iniciativa peronista reincorpora el financiamiento a las universidades nacionales tal como había sido votado por el Congreso y contempla los fondos de las leyes de emergencia en Discapacidad y Pediatría, incluido el Hospital Garrahan. “Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea entre otras cosas la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo”, advirtió.

Martínez detalló que el proyecto de su bloque prevé 7,3 billones de pesos para universidades en 2026, frente a los 4,8 billones anunciados por el Gobierno, y garantiza la paritaria docente y no docente, fondos para educación ambiental, escuelas técnicas y el crecimiento gradual de la inversión en Ciencia y Tecnología.

Críticas a la regla fiscal y al ajuste

En el cierre del debate, el diputado Itai Hagman cuestionó la ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y sostuvo que “el mayor ajuste de la historia” no logró estabilizar la economía. “Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años”, afirmó.

El legislador consideró que se trata de “una ley fiscal ridícula” y remarcó que “es absolutamente rígida” y “procíclica”. Además, defendió la propuesta alternativa de su espacio al señalar que “la regla fiscal que proponemos funciona como un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis”.