Prisión domiciliaria para una mujer acusada de vender drogas en distintos barrios de Paraná

Una mujer de 35 años que encabezaba una organización dedicada al tráfico de drogas con fines de comercialización en distintos barrios de Paraná fue condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal de Paraná.

M.M.C. lideraba una banda integrada por su padre, su hermana y una colaboradora. En el marco de un juicio abreviado, todos los imputados reconocieron su participación en los hechos investigados.

La sentencia fue dictada el 12 de diciembre por el Tribunal Oral Federal a cargo de la jueza Noemí Marta Berros. Durante la audiencia, intervino el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, mientras que las defensas estuvieron a cargo del abogado particular Claudio Berón y de la defensora pública coadyuvante Gisela Cancellieri.

En el fallo, el Tribunal declaró a M.M.C responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencias con fines de comercialización y se le aplicó la pena de 4 años de prisión domiciliaria. Además, deberá pagar una multa de $ 1.014.784.

En tanto, su padre de 56 años y la hermana de 29, recibieron tres años de prisión condicional por el mismo delito, pero en calidad de partícipes secundarios. La misma calificación penal y castigo judicial recibió A.M.B de 29 años, quien vendía la droga en una despensa de su propiedad en barrio Mariano Moreno. A todos se les aplicó el pago de una multa de $ 380.544.

Los hechos juzgados ocurrieron el 14 de febrero de 2019, cuando la Policía Federal Argentina concretó dos allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, en domicilios ubicados en calle 25 de Junio y Monseñor José Dobler.

Denuncia anónima

La causa se inició en febrero de 2018, a partir de una denuncia anónima y tareas de inteligencia de la PFA en el barrio La Floresta, que apuntaban inicialmente a un hombre apodado "El Gordo de los Plásticos", y a su pareja, quienes presuntamente vendían droga en una despensa conocida de la zona.

En ese marco, los investigadores realizaron vigilancias, filmaciones e intervenciones telefónicas. Con el avance de la pesquisa, surgieron conexiones con el grupo liderado por M.M.C. En septiembre de 2018, la PFA informó que la mujer contaba con la colaboración de su padre y que la droga se distribuía en distintos puntos de la ciudad.

La investigación se extendió por más de siete años y permitió desarticular una organización familiar dedicada al tráfico de drogas al menudeo en la capital entrerriana. (Uno)