Policiales

Allanamientos en Santa Fe por un robo en Paraná: una deuda previa fue el origen del ilícito

El sospechoso habría robado un celular tras amenazar con una réplica de arma de fuego a los dueños de una vivienda de Paraná por una deuda. El operativo en Santa Fe culminó con el secuestro del celular robado, una réplica de pistola y el vehículo utilizado.

16 de Diciembre de 2025
Foto: Policía de Entre Ríos

En el marco de una investigación por un robo registrado a fines de noviembre en una casa de Paraná, se realizó un allanamiento en un domicilio de Pasaje Villegas, en la ciudad de Santa Fe, donde personal policial de ambas capitales logró el recupero de un teléfono sustraído y el secuestro de un arma de fuego y el auto utilizado por el principal sospechoso del ilícito.

 

La investigación se centró en un individuo que, presuntamente, tenía una deuda pendiente con los propietarios de la vivienda de Paraná. El día del hecho, el sospechoso se presentó en el domicilio portando un arma de fuego y amenazó a los presentes para luego sustraer un teléfono celular.

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia. Mediante esta evidencia, se logró confirmar que el sospechoso circuló en un vehículo Fiat Palio en la fecha y franja horaria que coincidía con el robo.

 

A raíz de la evidencia recabada, la Justicia diligenció una medida de Exhorto Judicial, lo que permitió realizar el allanamiento. En el operativo intervino la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI), debido a la ubicación del domicilio a allanar.

El allanamiento en Santa Fe resultó en el secuestro de varios elementos de interés para la causa:

-el teléfono celular que había sido denunciado como robado por la víctima.

-dos teléfonos celulares marca iPhone, que pertenecían al sospechoso y a su pareja.

-una réplica de pistola calibre 9 mm, de color negro y a gas comprimido.

-un vehículo marca Fiat, modelo Palio, que fue identificado como el utilizado para perpetrar el ilícito.

 

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal para determinar la situación procesal del involucrado.

Temas:

allanamientos Paraná Santa Fe
