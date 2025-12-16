Proteccionistas lanzan venta navideña solidaria para ayudar a animales rescatados

Kahu Dogs impulsó una venta navideña para afrontar deudas veterinarias y guarderías. Magalí pidió colaboración, adopciones y donaciones para Tyson, Fiorela y Guardián.
La organización proteccionista Kahu Dogs impulsa una venta navideña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar deudas veterinarias y gastos de guardería de perros rescatados que aún no lograron ser adoptados. La iniciativa incluye la elaboración y comercialización de budines, pan dulces, picadas dulces y packs de regalos, con pedidos abiertos hasta el 23 de diciembre.
Durante la presentación de la propuesta, Magalí, referente de la entidad, explicó a Elonce que el cierre de año resultó especialmente complejo para el grupo. “Estamos cerrando un año de deudas altas en las veterinarias, de adopciones que no han salido lamentablemente y eso implica tener más gastos”, señaló.
A diferencia de otros años, la organización no logró ubicar a todos los animales rescatados en hogares responsables. “Este año nos quedaron los tres rescatados que tenemos, que son Tyson, Fiorela y Guardián, que están en guarderías, porque tampoco salieron tránsitos voluntarios”, relató Magalí.
Frente a este escenario, Kahu Dogs decidió lanzar una venta especial para las fiestas de fin de año. “Vamos a realizar una venta de budines, pan dulces y picada dulce para la mesa de Año Nuevo”, explicó. Los productos incluyen budines de frutas o chips a un costo de 9.000 pesos, pan dulces clásicos o rellenos con dulce de leche a 8.000 y 9.000 pesos y una picada dulce con variedad de golosinas, por 13.000 pesos, todos elaborados con fines solidarios.
Los pedidos se pueden realizar a los siguientes números de celulares: 343 6236313 (Iara) o 343 4664063 (Fernanda). Se toman hasta el 23 de diciembre y se entregan el 29.
En ese marco, también renovó el pedido de adopción o tránsito para los animales que continúan en espera. “Si están pensando en adoptar o transitar, tenemos a Guardián, Fiorela y Tyson que están esperando un hogar”, manifestó. Asimismo, recordó que quienes no pudieran comprar los productos podían colaborar mediante donaciones económicas para cubrir una deuda veterinaria cercana a los 800.000 pesos.
Para cualquier consulta se pueden comunicar con el IG de la entidad: kahu.dogs.pna