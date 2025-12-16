Proteccionistas lanzan venta navideña solidaria para ayudar a animales rescatados

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
16 de Diciembre de 2025
La organización proteccionista Kahu Dogs impulsa una venta navideña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar deudas veterinarias y gastos de guardería de perros rescatados que aún no lograron ser adoptados. La iniciativa incluye la elaboración y comercialización de budines, pan dulces, picadas dulces y packs de regalos, con pedidos abiertos hasta el 23 de diciembre.

 

Durante la presentación de la propuesta, Magalí, referente de la entidad, explicó a Elonce que el cierre de año resultó especialmente complejo para el grupo. “Estamos cerrando un año de deudas altas en las veterinarias, de adopciones que no han salido lamentablemente y eso implica tener más gastos”, señaló.

 

A diferencia de otros años, la organización no logró ubicar a todos los animales rescatados en hogares responsables. “Este año nos quedaron los tres rescatados que tenemos, que son Tyson, Fiorela y Guardián, que están en guarderías, porque tampoco salieron tránsitos voluntarios”, relató Magalí.

Venta solidaria por los perros rescatados en Paraná

Frente a este escenario, Kahu Dogs decidió lanzar una venta especial para las fiestas de fin de año. “Vamos a realizar una venta de budines, pan dulces y picada dulce para la mesa de Año Nuevo”, explicó. Los productos incluyen budines de frutas o chips a un costo de 9.000 pesos, pan dulces clásicos o rellenos con dulce de leche a 8.000 y 9.000 pesos y una picada dulce con variedad de golosinas, por 13.000 pesos, todos elaborados con fines solidarios.

 

Los pedidos se pueden realizar a los siguientes números de celulares: 343 6236313 (Iara) o 343 4664063 (Fernanda). Se toman hasta el 23 de diciembre y se entregan el 29.

 

En ese marco, también renovó el pedido de adopción o tránsito para los animales que continúan en espera. “Si están pensando en adoptar o transitar, tenemos a Guardián, Fiorela y Tyson que están esperando un hogar”, manifestó. Asimismo, recordó que quienes no pudieran comprar los productos podían colaborar mediante donaciones económicas para cubrir una deuda veterinaria cercana a los 800.000 pesos.

 

Para cualquier consulta se pueden comunicar con el IG de la entidad: kahu.dogs.pna

Temas:

Kahu Dogs venta navideña solidaria animales rescatados adopción responsable Paraná
