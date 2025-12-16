 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Multas de tránsito en Uruguay

Argentinos reciben multas en dólares por infracciones cometidas en Punta del Este el verano pasado

16 de Diciembre de 2025
Multas de tránsito en Uruguay
Multas de tránsito en Uruguay Foto: La Nación

Turistas argentinos comenzaron a recibir notificaciones por multas de tránsito en dólares correspondientes al verano pasado en Uruguay. En algunos casos, los montos acumulados llegan a los 5.000 dólares.

Miles de turistas argentinos que visitaron Punta del Este durante la última temporada de verano comenzaron a recibir, en las últimas semanas, notificaciones por multas de tránsito expresadas en dólares. Las sanciones corresponden a infracciones cometidas meses atrás en rutas y calles del principal balneario uruguayo y generan sorpresa entre quienes aseguran no haber sido informados en su momento.

 

De acuerdo a la información publicada por el diario La Nación, el cobro masivo responde a un cambio implementado por el Gobierno uruguayo a mediados de 2024, que puso fin a la falta de aplicación de fotomultas a vehículos con patente extranjera. Hasta entonces, los sistemas automáticos de control no emitían cargos a turistas internacionales.

 

La modificación se formalizó mediante el Decreto 176/024, firmado durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, que estableció que los conductores extranjeros que no acrediten residencia legal en Uruguay deben abonar las multas de tránsito antes de abandonar el país. Sin embargo, muchos turistas no fueron notificados al momento de salir y tomaron conocimiento de las infracciones varios meses después.

 

Según relataron viajeros afectados, las multas comenzaron a aparecer al consultar el sistema de cobro uruguayo o al intentar inscribirse en el sistema de telepeaje. En otros casos, las notificaciones llegaron por correo electrónico con un considerable retraso.

Foto: La Naci&oacute;n
Foto: La Nación

Montos elevados y deudas acumuladas

 

Las multas por exceso de velocidad en rutas uruguayas alcanzan actualmente los 440 dólares por infracción. Existen casos de argentinos que acumulan deudas cercanas a los 10.000 dólares por sanciones registradas durante el verano pasado. Autoridades del departamento de Maldonado indicaron que también se detectaron situaciones de turistas extranjeros con montos aún mayores.

 

Un ejemplo citado fue el de una turista argentina que, tras consultar el sistema, descubrió que debía alrededor de 5.000 dólares por infracciones cometidas en febrero, a lo largo del trayecto entre Colonia y Punta del Este. En ese corredor vial, la velocidad máxima está claramente señalizada y controlada mediante radares y cámaras de fotomultas.

 

Cómo se notifican y pagan las multas

El sistema uruguayo prevé que las multas a vehículos extranjeros puedan abonarse a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), ya sea por web, aplicación móvil o redes de cobranza habilitadas. Las notificaciones pueden llegar por correo electrónico, aunque no existe un único mecanismo uniforme.

 

Autoridades de tránsito recomiendan a los conductores consultar periódicamente el registro oficial para verificar si existen infracciones asociadas a su patente, especialmente antes de planificar un nuevo viaje al país vecino.

 

Qué ocurre si se reingresa con multas impagas

Por el momento, Uruguay no aplica inhibiciones de ingreso o egreso por multas impagas a turistas extranjeros. No obstante, funcionarios del área de Movilidad advirtieron que el decreto prevé controles más estrictos a futuro. Además, en caso de controles en ruta, si un vehículo acumula más de quince multas impagas, puede ser incautado por las autoridades.

