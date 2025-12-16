Abrieron las inscripciones para realizar actividades de verano en el Parque Berduc

REDACCIÓN ELONCE
Aún quedan algunos cupos para anotarse a distintas disciplinas, como aquaerobics, natación para adultos y pileta libre. Las actividades comienzan el lunes 23 de diciembre, según se informó a Elonce.
El Parque Berduc, uno de los espacios recreativos más convocantes de la ciudad de Paraná, se está preparando para las actividades de verano. Aún quedan algunos cupos para anotarse a distintas disciplinas. Está ubicado en calle Salta 785.
Silvia, directora, comentó a Elonce que este año la inscripción se realiza de manera online, lo que permite agilizar el proceso: "Ese lunes se abrió y es el tercer año que se hace en forma online para evitar largas colas y que no espere la gente al rayo del sol, sobre todo los adultos mayores. Se cubrieron enseguida todo lo que es cupos de Colonia y están quedando algunos cupos de natación para niños, jóvenes y adultos a la tarde. También hay lugar para los grupos de aquaerobic”.
Destacó que las actividades son gratuitas, aunque con una colaboración voluntaria para la cooperadora del parque: "la colaboración es por única vez, pero tampoco es obligatoria. Se solicita en lo posible, porque a nosotros nos viene muy bien, pero si no puede o no quiere colaborar, no se queda sin la actividad la persona".
En cuanto al proceso de inscripción, detalló que en el perfil o en las publicaciones de Facebook e Instagram hay un link que lleva a completar un formulario con todos los datos personales y las actividades a las que uno esté interesado.
Respecto a los requisitos, Silvia comentó lo que se necesita para participar: “Solamente pedimos que tengan un certificado médico que respalde que tienen buena salud para hacer la actividad requerida"
Explicó también cómo se organizarán las actividades durante la mañana, especialmente para los niños y adultos: "Hay un grupo a las 8:30 de aquaerobic, que allí quedan algunos lugares. Después, de 9:30 a 14:30 de lunes a viernes está la colonia, con niños de entre los 4 y 13 años más o menos, pero eso ya está completo todo. Luego viene un grupo al mediodía para hacer natación de adultos, que también está completo. Está la posibilidad de venir a nadar solo, para el que ya sabe nadar, que se llama pileta libre. Ahí también tenemos algunos cupos al mediodía, de 12.30 a 13.30/40.”.
Por la tarde “también hay actividades y quedan cupos para aquaerobic, a las 17 y 18, los lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. Después quedan algunos cupos para natación para adultos, de 19 a 20, lunes, miércoles y viernes o martes y jueves".
En cuanto a la duración de las actividades, Silvia indicó que estas se extenderán durante el receso escolar de verano: "Estas actividades inician el 23 de diciembre y finalizan el viernes 6 de febrero, porque ya lunes o martes se vuelven a presentar los docentes en las aulas".
Silvia también mencionó que la pileta del parque estaba en mantenimiento, pero estará lista para el inicio de las actividades: "Ahora, la pileta no tiene agua, pero para el 23 va a tener, va a estar hermosa. Se estuvo utilizando para el programa Entrerrianada, pero después hubo algunos inconvenientes, entonces tuvimos que vaciarla y se va a volver a poner en condiciones para el lunes".