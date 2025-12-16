Para los más chicos: instalan un barco pirata con toboganes en el Patito Sirirí

En la zona del Patito Sirirí, personal municipal instala un barco pirata de grandes dimensiones destinado al disfrute de los más chicos, que podrá ser utilizado próximamente. “Tiene que ver con nuestra historia, con nuestro río y con la idiosincrasia de lo que somos”, se indicó.
El municipio de Paraná instala un nuevo juego infantil en el parque Patito Sirirí, uno de los espacios públicos más emblemáticos y visitados de la ciudad. Se trata de un barco pirata de grandes dimensiones, equipado con toboganes, escaladores y distintos dispositivos lúdicos, pensado especialmente para el disfrute de los niños. El mismo se podrá utilizar próximamente
La incorporación del nuevo juego se enmarca en una intervención integral del parque, que incluyó obras de accesibilidad, renovación de veredas, mejoras en la iluminación y tareas de mantenimiento general. El objetivo fue fortalecer el uso recreativo del espacio y garantizar condiciones de seguridad para quienes lo visitan a diario.
El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, explicó que la iniciativa respondió a una política sostenida de puesta en valor de los espacios públicos. “El mantenimiento de los espacios públicos tiene que ver con esto, con ir renovándonos, ir mostrando cosas nuevas en la ciudad de Paraná”, expresó el funcionario al detallar que "se están ultimando detalles en el lugar y la idea es que se pueda habilitar antes de Navidad".
En ese sentido, destacó la importancia simbólica del nuevo juego: “El barco tiene que ver con sumar un nuevo juego en un espacio público muy visitado por los paranaenses, uno de los más conocidos como es el Patito Sirirí. Es un juego que simboliza un barco y permite a los chicos de la ciudad y a los turistas poder divertirse. Tiene que ver con nuestra historia, con nuestro río y con la idiosincrasia de lo que somos los paranaenses”.
Mejoras integrales
Hirschfeld señaló que el Patito Sirirí requería intervenciones desde hacía tiempo debido a la alta concurrencia, especialmente los fines de semana. “Entendíamos que es una de las plazas más concurridas de la ciudad. Las familias vienen a tomar mate y los chicos juegan, por eso necesitábamos hacer algunas reformas”, indicó.
Entre las obras realizadas, mencionó la construcción de veredas accesibles en distintos frentes, la renovación completa de la iluminación con tecnología LED y la incorporación de juegos de gimnasia. Además, se avanzó en la mejora del mirador hacia el río, que se encontraba en la etapa final de ejecución.
Otro de los trabajos destacados fue la recuperación del tradicional robot, uno de los íconos del parque infantil. “Se hizo una pintura integral del robot, con trabajos de herrería y puesta en valor, y también se recuperaron juegos de gestiones anteriores que estaban en buenas condiciones. El objetivo fue sumar, pero también mantener lo que ya estaba”, explicó.
Seguridad, accesibilidad y cuidado del espacio
El funcionario remarcó que se realizaron adecuaciones específicas para mejorar la seguridad de los niños. En el caso del robot, detalló que “tenía una particularidad que era importante resolver, que era la caída de los chicos. Entonces se niveló la arena del lugar para permitir mayor seguridad”.
Respecto al nuevo barco pirata, informó que fue fabricado por una empresa especializada en juegos para espacios públicos, mientras que gran parte de las tareas complementarias fueron realizadas por personal municipal. “Para nosotros es muy valorado el trabajo del empleado municipal, como en otros espacios públicos”, subrayó.
Hirschfeld recordó que el juego tiene una capacidad máxima de 25 personas y apeló al cuidado colectivo. “Hay que cuidar lo nuestro. Cuando el juego está colapsado, está bueno esperar un ratito. También hay juegos adaptados para personas con discapacidad, que deben ser respetados”, concluyó.