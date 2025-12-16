 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central

Jorge Almirón se convirtió en el nuevo director técnico de Rosario Central y dirigirá al Canalla en la Copa Libertadores torneo en el que tiene mucha experiencia.

16 de Diciembre de 2025
Jorge Almirón
Jorge Almirón

Jorge Almirón se convirtió en el nuevo director técnico de Rosario Central y dirigirá al Canalla en la Copa Libertadores torneo en el que tiene mucha experiencia.

Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central. Lo anunció este lunes por la tarde el club de Arroyito en sus redes sociales. El hombre de gran recorrido en el fútbol mexicano, en Lanús, en Boca y recientemente en Colo Colo de Chile, llega al club de Arroyito para tomar la posta que deja Ariel Holan.

Almirón, de 54 años, tiene gran experiencia en Copa Libertadores y quizás eso haya sido el motivo principal de la elección del presidente Gonzalo Belloso y el resto de la comisión directiva. El máximo torneo continental es el gran objetivo que se pondrá Central en la temporada 2026, sin descuidar el campeonato local y la Copa Argentina.

 

Si bien nunca pudo levantar la Copa Libertadores, Almirón demostró ser un muy buen estratega en el máximo certamen continental, llegando dos veces a la final, con dos equipos distintos: primero con Lanús, en 2017, y luego con Boca, en 2023.

Viene de dirigir a Colo Colo, el gigante chileno, equipo con el que protagonizó una aceptable actuación en la Copa Libertadores de este año 2025.

Además de Lanús y Boca, en Argentina también dirigió a Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo. Tuvo un largo recorrido por el fútbol mexicano y chileno. Logró cinco títulos en su carrera.

 

Desde hace algunos días, el nombre de Jorge Almirón venía picando en punta para suceder a Holan. De hecho, la dirigencia de Central decidió no renovar el vínculo con el Profesor precisamente por las flaquezas que había mostrado en los cruces mano a mano. Almirón llega a Arroyito para tratar de revertir esa imagen.

Temas:

Jorge Almirón Rosario Central Copa Libertadores DT Canalla
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso