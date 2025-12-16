Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central

Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central. Lo anunció este lunes por la tarde el club de Arroyito en sus redes sociales. El hombre de gran recorrido en el fútbol mexicano, en Lanús, en Boca y recientemente en Colo Colo de Chile, llega al club de Arroyito para tomar la posta que deja Ariel Holan.

Almirón, de 54 años, tiene gran experiencia en Copa Libertadores y quizás eso haya sido el motivo principal de la elección del presidente Gonzalo Belloso y el resto de la comisión directiva. El máximo torneo continental es el gran objetivo que se pondrá Central en la temporada 2026, sin descuidar el campeonato local y la Copa Argentina.

Si bien nunca pudo levantar la Copa Libertadores, Almirón demostró ser un muy buen estratega en el máximo certamen continental, llegando dos veces a la final, con dos equipos distintos: primero con Lanús, en 2017, y luego con Boca, en 2023.

Viene de dirigir a Colo Colo, el gigante chileno, equipo con el que protagonizó una aceptable actuación en la Copa Libertadores de este año 2025.

Además de Lanús y Boca, en Argentina también dirigió a Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo. Tuvo un largo recorrido por el fútbol mexicano y chileno. Logró cinco títulos en su carrera.

Desde hace algunos días, el nombre de Jorge Almirón venía picando en punta para suceder a Holan. De hecho, la dirigencia de Central decidió no renovar el vínculo con el Profesor precisamente por las flaquezas que había mostrado en los cruces mano a mano. Almirón llega a Arroyito para tratar de revertir esa imagen.