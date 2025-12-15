La paranaense Máxima Duportal tras salir subcampeona del Mundial Jr. con Las Leoncitas: “Vivirlo es increíble”

Las Leoncitas cayeron 2-1 con Países Bajos y son subcampeonas del Mundial Junior de Hockey tras una final de altísima exigencia frente al seleccionado más dominante de los últimos tiempos. En Chile, el equipo argentino juvenil dejó una imagen competitiva y valiente, sosteniendo su identidad ante un rival que llegó a casi todas las definiciones y supo ganarlas. Aun en la derrota, el recorrido albiceleste confirmó el crecimiento del proyecto y el carácter del plantel.

Entre las protagonistas se destacó la paranaense Máxima Duportal, jugadora de River, quien fue parte activa de una campaña que combinó goles, solidez y convicción. Desde el debut con goleada ante Zimbabue hasta el cruce decisivo, Argentina sostuvo un rendimiento parejo y se mantuvo invicta hasta la final, consolidando un proceso que ilusiona de cara al futuro.

Tras el partido definitorio, Duportal dialogó con Elonce y puso en palabras el sentir del grupo, valorando la entrega y el aprendizaje ante un gigante del hockey mundial.

La palabra de Máxima Duportal tras la final

“Estábamos muy convencidas de que de que podíamos lograr ganar esa final. Lamentablemente no se nos dio, pero realmente el equipo dejó todo, hubo mucha entrega. Estamos contentas a pesar de no haber alcanzado el primer puesto”.

La jugadora entrerriana repasó el camino del seleccionado en el certamen, marcado por partidos exigentes y triunfos clave que forjaron el carácter del equipo. “Contra Zimbabue, ganamos; después, con Bélgica empatamos, fue un partido duro; luego Gales, que también pudimos ganarlo; el pase a cuartos contra Alemania que fue superduro; y China que también por suerte pudimos ganarlo 3 a 0”.

El orgullo personal y colectivo atravesó cada respuesta, especialmente por el significado de representar a Paraná y a Entre Ríos en una cita mundialista juvenil.

Orgullo entrerriano y proyección

“Ojalá haya muchas más que puedan vivirlo porque algo increíble, realmente increíble”, expresó Duportal, quien también dejó en claro su ambición deportiva: “La idea es siempre ir por más, seguir entrenando y esforzándome para ver si algún día podemos salir campeonas mundiales”.

Las Leoncitas son subcampeonas del Mundial Junior 2025

Ya de regreso al país, la leoncita confirmó el cierre de la temporada tanto con River como con el seleccionado juvenil, y adelantó una iniciativa para compartir su experiencia con la comunidad local. “Con las chicas del Club Talleres, un grupo de amigas, organizamos un campus el 27 de diciembre. Va a ser una jornada superlinda, con un montón de premios, aprendizajes y diversión. Además voy a contarles más de cerca la experiencia que pude tener este año”.

Mensaje final y legado

El mensaje para las nuevas generaciones fue claro y directo: “Soñar las cosas, pero también trabajar por ellas. Tener fe y mucha confianza en uno mismo. A las pequeñas jugadoras les digo que no paren de entrenar ni de hacer las cosas que le gustan y que sueñen en grande que todo se puede”.