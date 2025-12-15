La AFA respondió al Gobierno, defendió la gestión de Tapia y rechazó la denuncia ante Conmebol

En un duro comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino salió al cruce del Gobierno tras la denuncia de Patricia Bullrich ante la Conmebol. La entidad detalló su situación económica e institucional y cuestionó los intentos de intervención y las Sociedades Anónimas Deportivas.
La AFA respondió al Gobierno. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió con un extenso y contundente comunicado a la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la Conmebol, y defendió con firmeza la gestión de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El escrito, difundido a través del sitio oficial de la entidad, repasó el estado crítico en el que se encontraba la institución cuando asumió la actual conducción en 2017 y reivindicó los logros alcanzados en materia económica, institucional y deportiva.
Desde el organismo rector del fútbol argentino aseguraron que Tapia recibió una AFA “acéfala, desfinanciada y desprestigiada”, atravesada por conflictos internos, deudas acumuladas y una grave crisis de credibilidad. En ese marco, rechazaron las acusaciones formuladas desde el Poder Ejecutivo y sostuvieron que la entidad fue utilizada reiteradamente como “blanco de ambiciones políticas” a lo largo de distintos gobiernos.
El comunicado se conoció luego de que Bullrich solicitara ante el Tribunal de Ética de la Conmebol una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la gestión del fútbol argentino, una presentación que desde la AFA consideraron parte de un “ataque coordinado” contra la institución.
El diagnóstico de una AFA en crisis al inicio de la gestión Tapia
En el documento, la AFA recordó que cuando Tapia asumió la presidencia en 2017 la situación era crítica en todos los planos. “Nos encontramos con una institución devastada”, afirmaron, al detallar que la casa madre del fútbol argentino atravesaba un profundo desorden económico, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes.
“Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”, señalaron en el comunicado.
Desde el punto de vista institucional, el panorama también fue descripto como alarmante. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin una conducción firme y protagonizó episodios que dañaron severamente su imagen pública. “El famoso ‘38-38’ en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos”, recordaron.
La intervención de FIFA y el descrédito internacional
El texto también remarcó que la crisis institucional derivó en la intervención de la FIFA en 2016, cuando se conformó una Comisión Normalizadora para evitar sanciones internacionales. “La FIFA tuvo que intervenir para garantizar que nuestros torneos se pudieran seguir jugando y que nuestras selecciones pudieran seguir compitiendo”, indicaron.
Según la AFA, en aquel momento la imagen pública estaba profundamente dañada. Los clubes se encontraban enfrentados, los entrenadores renunciaban y hasta figuras de la Selección Nacional evaluaron dar un paso al costado. “Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad”, subrayaron.
Frente a ese panorama, aseguraron que la gestión de Tapia inició un proceso de ordenamiento administrativo, saneamiento económico y recuperación de la credibilidad institucional. “Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece”, afirmaron.
Una AFA superavitaria y sin fondos del Estado
Uno de los ejes centrales del comunicado fue la defensa de la actual situación económica del organismo. “Desde ese día a la fecha, la AFA no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario y hoy no recibe un solo peso del Estado”, enfatizaron.
En ese sentido, detallaron que al asumir la nueva conducción existían deudas de hasta tres meses de sueldos con cuerpos técnicos anteriores, una situación que fue completamente regularizada. Actualmente, la AFA cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.300 personas y afronta mensualmente una erogación cercana a los 4.000 millones de pesos en concepto de salarios, todos abonados en término.
Desde la entidad remarcaron que estos números reflejan una administración ordenada y autosustentable, desmintiendo las acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras o dependencia de recursos públicos.
El predio Lionel Messi y el crecimiento de las selecciones
El comunicado también puso el foco en el desarrollo deportivo y la infraestructura. En el predio “Lionel Andrés Messi”, ubicado en Ezeiza, entrenan actualmente 24 seleccionados nacionales, tanto femeninos como masculinos, de fútbol once, futsal y fútbol playa.
“Diariamente transitan por el predio unas 1.000 personas y alrededor de 400 atletas se alimentan en los comedores”, detallaron, al destacar la magnitud operativa del complejo y el crecimiento sostenido de las distintas disciplinas.
Además, subrayaron el impulso al fútbol femenino, con la profesionalización de la Primera División y la puesta en marcha de un nuevo predio destinado exclusivamente a las selecciones femeninas. “Nunca antes se había dado este impulso, totalmente merecido, al fútbol femenino”, remarcaron, aunque reconocieron que aún quedan desafíos por delante.
Derechos televisivos, clubes y recursos propios
Otro de los puntos abordados fue la distribución de los derechos televisivos. Desde la AFA rechazaron versiones que sugieren que la entidad retiene un porcentaje de esos ingresos. “Contra creencia, la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes”, afirmaron.
Según explicaron, los costos de funcionamiento del organismo se cubren a través de acuerdos comerciales con sponsors y la organización de partidos amistosos de la Selección mayor. “Estos costos deben entenderse como una inversión y no como un gasto”, aclararon.
En ese marco, defendieron el modelo de gestión vigente y remarcaron que el objetivo central es fortalecer a los clubes y las ligas de todo el país, en línea con una visión federal del desarrollo del fútbol argentino.
Las tensiones con distintos gobiernos nacionales
El comunicado repasó los conflictos que la AFA mantuvo con distintos gobiernos en los últimos años. Durante la presidencia de Mauricio Macri, señalaron que enfrentaron “constantes amenazas de intervención” y denuncias por presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias y lavado de dinero, que calificaron como “inventos” para imponer un modelo de gestión distinto.
En relación al gobierno de Alberto Fernández, afirmaron que el entonces presidente se expresó públicamente en contra de la dirigencia de la AFA y buscó imponer un candidato propio para conducir la institución, en contradicción con lo resuelto democráticamente por la Asamblea.
“Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista”, indicaron, y recordaron que tanto el presidente como el tesorero fueron investigados y sobreseídos en todas las causas iniciadas en lo que definieron como una persecución política.
El enfrentamiento con la gestión de Javier Milei
Ya bajo la presidencia de Javier Milei, desde la AFA denunciaron un “ataque coordinado” por parte de funcionarios y legisladores oficialistas. Mencionaron al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; a la diputada Juliana Santillán; y a la senadora Patricia Bullrich.
Según el comunicado, se intentó utilizar a la Inspección General de Justicia (IGJ) para obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y limitar el derecho democrático de la dirigencia a votar. “No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de intervención”, advirtieron.
También cuestionaron la intención del Gobierno de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, una iniciativa que, según la AFA, atenta contra la libertad de los clubes de elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
El rechazo a las SAD y la vía judicial
En ese sentido, apuntaron contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por plantear públicamente una estrategia para “empobrecer a los clubes” mediante el aumento de la alícuota del Decreto 1212.
“Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras ligas, la AFA acudió a la Justicia, que una vez más puso límite a este nuevo intento del Gobierno Nacional”, sostuvieron, al reivindicar el fallo judicial que frenó la medida.
La denuncia de Bullrich y la defensa del fútbol
El comunicado respondió directamente a la denuncia presentada por Bullrich ante la Conmebol, en la que solicitó una investigación preliminar por presuntas irregularidades. Desde la AFA defendieron su postura de mantener al fútbol al margen de las disputas partidarias.
“Nunca nos prestamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo. Nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país”, afirmaron.
En el cierre, la entidad apeló a una metáfora futbolera para sintetizar su postura: “Mientras algunos critican desde afuera, nosotros seguimos poniendo la pelota en el piso, jugando simple y trabajando para que el fútbol argentino siga creciendo”.
Finalmente, el comunicado aludió a la situación social y económica del país, con miles de puestos de trabajo perdidos y empresas cerradas, y cuestionó que el foco del debate esté puesto en el fútbol. “Con ese dramático contexto, igual no te daremos los derechos”, concluyeron.