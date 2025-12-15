Nadadores revivieron la Maratón Villa Urquiza-Paraná: “Estuvo buenísima la experiencia”

REDACCIÓN ELONCE
Lorenzo Rizzi y Marcos Petrucci fueron el primero y segundo de la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná que tuvo un trayecto de 21 kilómetros por el río Paraná el sábado pasado. A 48 horas de la competencia, estuvieron en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce de 19 a 20:30 horas de lunes a viernes.
“Lolo”, que tuvo el orgullo de ganar en su debut, resaltó: “Estamos todos felices en el club porque sacamos el primer, segundo, tercer y cuarto puesto. Estamos felices por todo lo que pasó”.
Sin titubear, aseguró: “Nervios no tuve en ningún momento. Me supe controlar y no me sentí en ningún momento mal. Al momento de la carrera, estuvo buenísima la experiencia en Villa Urquiza-Paraná. Sabía que había muy buenos competidores y esa era otra inspiración”. En la misma línea, el nadador paranaense de 16 años agregó: “Me preparé para ganar. Nosotros venimos entrenando juntos con Marquitos hace tres años”.
Sobre cómo llegaron en forma a la Maratón Villa Urquiza-Paraná, indicó: “Entrenamos de dos horas y media alrededor de siete kilómetros”. También destacó: “Entrenamos todos juntos, ya la edad no es algo condicionante. Especialmente, vengo entrenando hace rato con Joaco, donde venimos metiendo mucha cantidad de tiempo”.
“Sabía que mis compañeros nadan muy bien y mi idea era desde un principio desprenderme de ellos”, comentó de su estrategia.
Sobre la llegada a la playa municipal, comentó que sintió “alivio”, aunque comentó que se “hizo larguísimo”. “Escuchaba los aplausos y era muy emocionante todo”, recalcó.
La palabra de Marcos Petrucci
“Sé que hice una muy buena carrera, lo que fui a buscar era acomodarme y disfrutar más que nada, sabiendo que mi hermano me acompañaba también”, sostuvo Petrucci.
En su caso, fue su tercera participación, donde comentó cuál había sido su experiencia anterior: “Anduvimos escalando y había quedado cuarto, tercero y ahora segundo”. A su turno, recalcó: “Lo viví con nervios porque no anduvieron saliendo bien las cosas antes y después de todo cuando me tiré al agua me despreocupé de todo”.
Tuve el percance de que su bote tuvo una lamentable rotura de uno de sus remos, que le impidió seguir el ritmo cerca de Rizzi. Ante esta situación, comentó: “Hay que seguir porque no había que regalar la posición”.