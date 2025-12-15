Despiden al abogado Marciano Martínez: “Su gran legado ha sido el juicio por jurados"

Falleció en Paraná el abogado Marciano Martínez, una de las figuras más respetadas del derecho entrerriano.

Corina Beisel, abogada, explicó a Elonce que “desde la comunidad jurídica estamos impactados y con profundo pesar por esta noticia. Marciano, Chano, como le decíamos, ha partido físicamente dejando un legado inmenso, no solamente en el ámbito jurídico, sino también en lo institucional y en lo político".

Martínez, quien egresó de la Universidad Nacional del Litoral, dedicó más de tres décadas de su vida al ejercicio de la abogacía penal. “Siempre bromeaba con que había estado presente en la aplicación de los tres Códigos Procesales Penales de Entre Ríos. Solía instruirnos a las nuevas generaciones en lo difícil que era ejercer la profesión en sus inicios. Siempre fue un comprometido con el derecho, con las garantías constitucionales, como un defensor inquebrantable del pretendido proceso penal. Marciano no solo fue un abogado penalista brillante, sino que fue un constructor del pensamiento jurídico penal moderno”, afirmó su colega.

Entre los logros más significativos de su carrera, se encuentra su contribución al impulso del juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos. “Su gran legado ha sido el juicio por jurados. Él ha sido un referente en esta temática y fue un impulsor fundamental para que contemos en Entre Ríos con esta institución”, subrayó Beisel.

Además de su labor jurídica, Martínez jugó un rol crucial en la política provincial. Fue militante histórico del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y en 1983 se postuló como candidato a gobernador, fue convencional constituyente, dejando una huella en la democracia provincial. “Realizó innumerables aportes a la construcción institucional de la democracia en nuestra provincia. Su legado es enorme”, destacó.

Dijo que “él nunca quedaba en el mero conocimiento, sino que era un hombre de acción. Fue un hombre de acción y que permanentemente nos instaba a estar en permanente formación, capacitación aplicada al derecho práctico, al ejercicio de la profesión”.

A lo largo de su vida, Marciano Martínez fue reconocido por su generosidad profesional. “Siempre que se le consultaba sobre alguna cuestión en particular, él estaba dispuesto a ayudar. Aún en los últimos meses de su vida, lo cruzábamos por los pasillos de Tribunales, siempre impulsado por esa fuerza inusitada que él tenía para seguir trabajando, para salir a la calle a seguir defendiendo casos”, recordó. Elonce.com