15 de Diciembre de 2025
Rodeado de su familia, moteros solidarios y Papá Noel, Alan protagonizó una jornada cargada de emoción al celebrar el final de un largo tratamiento contra el cáncer, registró Elonce. El acto se vivió como un mensaje de aliento para quienes atraviesan situaciones similares.

Una profunda emoción se vivió durante una nueva campanada de la esperanza, donde Alan, un niño de 13 años, celebró el cierre de una etapa marcada por años de lucha contra una grave enfermedad. El encuentro reunió a su familia, amigos, Papá Noel y moteros solidarios, en una jornada atravesada por la gratitud, la fe y el acompañamiento colectivo.

Andrea, la mamá de Alan, expresó con alivio y emoción lo que significó este momento. “Me saqué una mochila de encima que venía cargando hace años luchando con Alan. Hoy puedo decir que estoy feliz y agradecida al hospital y la fundación”, relató. La familia está integrada por los padres y tres hijos, y atravesó ocho años de tratamientos y esfuerzos constantes.

Alan tocó la campana de la esperanza tras finalizar el tratamiento contra el cáncer

El propio Alan dejó un mensaje claro y esperanzador para otros niños que atraviesan situaciones similares. “Sí, se puede”, afirmó con firmeza, agradeciendo a todas las personas que lo acompañaron en el proceso. “Gracias”, balbuceó visiblemente emocionado ante el aplauso de los presentes.

 

Acompañamiento y gestos solidarios

 

La jornada contó con la presencia de Papá Noel y moteros solidarios de Paraná y Santa Fe nucleados en CMA, una asociación de motociclistas cristianos “que se dedica a llevar la palabra de Dios a todos los rincones”, que se sumaron al festejo como gesto simbólico de apoyo a la vida. “Cuando hay una oportunidad de dar una mano y celebrar la vida, estamos presentes”, señalaron.

“Son momentos muy difíciles y sabemos que hay un propósito que Dios tiene para toda su familia, como lo tiene para todo con todo y para todos nosotros. Hay un propósito: Dios le dio nueva vida”, indicó otro de los moteros.

Acompañado de Papá Noel y moteros solidarios, Alan tocó la campana de la esperanza

Desde la Asociación Cuidar "Bajo la Misma Estrella" destacaron la importancia de acompañar estos procesos. “Esto demuestra que se puede vencer al cáncer. Hoy hay más esperanza, más tecnología y más herramientas”, señaló Sandra Villalba, durante el encuentro.

Los hermanos de Alan también participaron del emotivo acto. Alejo, de 10 años, y Luna, de 11, compartieron la alegría de reencontrarse como familia tras una etapa difícil. “Hay que luchar y no perder la esperanza”, resumió el padre del niño.

Un símbolo que se multiplica

 

La campanada, que ya suma a las 24 celebraciones anteriores, volvió a transformarse en un símbolo colectivo. Música, abrazos y lágrimas acompañaron el momento en que Alan celebró la vida, mientras se entonaba “Color esperanza”, una canción que ya es emblema de estas jornadas y, en este oportunidad, estuvo interpretada por el coro "Canto de corazón".

El acto dejó un mensaje claro para quienes atraviesan tratamientos oncológicos y para sus familias: el acompañamiento, la solidaridad y la esperanza siguen siendo pilares fundamentales. Una vez más, la campana sonó para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, se puede volver a sonreír.

