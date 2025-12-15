Eve Miranda Jazz Fusión Grupo se presentará en la Casa de la Cultura

El espectáculo de Eve Miranda Jazz Fusión Grupo, que se desarrollará este viernes 19 de diciembre a partir de las 20:30 en la Casa de la Cultura, está pensado para quienes disfrutan del jazz y de la música latinoamericana, con un recorrido sonoro que fusiona ritmos de Argentina, Chile, Brasil y Perú, entre otros.

La propuesta en Enrique Carbó 194 se destaca por un formato de banda amplio y cuidado, con arreglos especialmente pensados para un ensamble de vientos que incluye trompetas, saxofones y trombones, logrando una sonoridad potente y elegante. “Va a ser tremendo. Somos nueve en el escenario”, adelantó a Elonce Eve Miranda.

Si bien la artista es la figura principal del proyecto, remarcó el valor humano y musical del grupo que la acompaña: “Es un grupo humanamente hermoso musicalmente tremendo. La verdad es una fortuna poder estar acompañada con gente tan profesional”.

Además del show musical, el público podrá disfrutar de un ambiente completo para compartir la noche, ya que habrá cantina con empanadas, pizzas, picadas y bebidas.

Las entradas se pueden adquirir al WhatsApp al 3434681935. Como beneficio especial, los estudiantes tendrán promoción 2x1.