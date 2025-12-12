“Evocación Litoral”, conciencia ambiental a través de la música: “El arte sensibiliza”

REDACCIÓN ELONCE
“Evocación Litoral”, agrupación que combina música y ecología, sensibiliza sobre la importancia del agua a través de producciones artísticas y canciones. En diálogo con Elonce, invitan a próximos shows.
Además de tocar en vivo, Alejandro Ciancio y Agustina Monzón, integrantes de “Evocación Litoral”, compartieron con Elonce cómo, a través de la música, buscan generar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente en general. La agrupación, que forma parte de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE), combina la ciencia, el arte y la militancia ambiental para sensibilizar a la comunidad acerca de los problemas ecológicos, como la contaminación del río Paraná y la deforestación del monte entrerriano.
"Hacemos estos artilugios artísticos para mezclar la ciencia más dura, como la jurídica, social e histórica, con producciones artísticas", explicó Ciancio, quien forma parte del grupo desde sus inicios. Según los músicos, su objetivo no es solo compartir estadísticas o noticias alarmantes sobre el deterioro ambiental, sino transmitir un mensaje de forma más accesible y cercana, utilizando la música como puente para llegar al público.
Un mensaje directo y emocional sobre la naturaleza y los ríos
"Creo que la poesía y la canción sensibilizan mucho más que simplemente compartir una triste noticia", expresó Monzón, quien también forma parte del grupo y comparte la pasión por el idioma guaraní. El grupo busca que sus canciones no solo informen, sino que también emocionen a quienes las escuchan, creando un vínculo más directo con el mensaje ambiental. Además, Ciancio mencionó cómo su visión sobre la naturaleza cambió al unirse a la causa: "No vengo de la militancia ambiental, vengo de la música, y gracias a ellos empecé a mirar la naturaleza de otra manera, no como una foto, sino como algo vivo que forma parte de nosotros", destacó.
El equipo se enfoca especialmente en el impacto del río Paraná y las acciones que afectan al ecosistema de la región. "Lo que está pasando con nuestro territorio son temas delicados, pero a través de la música y las expresiones artísticas, se acercan de manera más amena a la gente", comentó Monzón.
La música como herramienta de lucha y reflexión
Una de las canciones que más destaca en su repertorio es “Sur de acá”, escrita por Ciancio. En ella, el músico rinde homenaje a quienes lucharon por la preservación de los recursos naturales y la justicia social. "La canción dice: Los días de lucha empezaron ayer, porque es un reconocimiento a todas esas personas que nos antecedieron y que lucharon para que hoy podamos estar aquí", explicó Ciancio.
Son muy activos en la promoción de la música independiente, y se presenta en espacios como la Casa del Indio, un lugar que consideran una "usina cultural". "Queremos aportar y apoyar a la música autogestiva", destacó Monzón.
Próximos eventos
Para aquellos interesados en sumarse a la causa, tienen varias presentaciones programadas. Este fin de semana, se presentará en la Casa del Indio este sábado 16 a las 20, donde ofrecerán un concierto lleno de canciones y mensajes sobre la preservación ambiental. También se podrán seguir sus actividades a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparten sus próximas fechas y proyectos.
“Evocación Litoral” forma parte de Asociación ambientalista Añangarecó Nderejhe y trabaja activamente en la protección del área natural protegida del Islote Curupí, un espacio público de la provincia que, según los integrantes del grupo, "debe ser cuidado y transformado, no como un lugar de descarte, sino como parte activa del río Paraná", concluyeron.