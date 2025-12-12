Egresaron 450 nuevos profesionales de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER celebró la colación de 450 nuevos profesionales en un acto calificado como "histórico" por ser la primera vez que se realiza en el nuevo campus de calle Espejo. El 80% de los graduados son primera generación universitaria en sus familias.
La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) celebró el egreso de 450 estudiantes en un acto de colación que tuvo un carácter histórico para la institución.
La ceremonia se llevó a cabo por primera vez en el nuevo campus universitario ubicado sobre calle Espejo, en Paraná.
El rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, remarcó la trascendencia del evento, señalando que el promedio de graduados representa la esencia de la universidad pública.
"Siempre el promedio es casi el 80% de primera generación de graduados universitarios, lo cual para nosotros es algo que siempre nos pone muy alegres porque marca ese ADN particular que tiene la Universidad Autónoma de Entrar Ríos", afirmó Filipuzzi, a Elonce.
Primera colación en el Campus
Un hito para la casa de estudios, que este año cumplió 25 años, es la realización del primer acto de colación en el campus de calle Espejo.
El rector destacó que la concreción de esta infraestructura es el resultado de "años y años de lucha", que incluyó marchas y "muchas batallas para lograr los objetivos, en estos tiempos donde se pone en debate la educación, cuando es más necesaria la educación con el avance de la tecnología. Se hace de una manera solidaria, colectiva y no con proyectos individuales, personales o particulares. Así que, para nosotros, marca un antes y un después", sostuvo.
Las carreras con mayor egreso y la oferta académica
El decano de la FCVyS, Aníbal Satler, precisó que egresan 450 estudiantes de UADER en campus de calle Espejo y subrayó la cantidad de graduados de la carrera de enfermería. "Son más de 200 en este año y somos, entiendo yo, la principal formadora de licenciados y licenciadas en la provincia y alrededores", comentó Satler.
Además, destacó que la Licenciatura en Enfermería se encuentra acreditada por la CONEAU, cumpliendo con todos los estándares requeridos.
Los 450 graduados corresponden a las carreras de Licenciatura en Enfermería, Enfermería Universitaria, Tecnicatura en Higiene y Salud Animal, Tecnicatura en Prótesis Dental y Tecnicatura en Podología Universitaria.
Nuevos ingresos
En cuanto al futuro ingreso, el decano informó que las inscripciones para el ciclo 2026 ya están abiertas. El proceso de inscripción se realiza de manera totalmente digital, "un logro enorme de la universidad" que permite a los interesados acceder a los sitios web y comenzar su trámite "desde la comodidad de su casa".
La facultad mantiene sedes en cinco ciudades de la provincia.
Testimonios del esfuerzo y la familia
El acto de colación contó con la presencia de familiares y amigos que acompañaron a los nuevos profesionales. Un familiar de una egresada de la Licenciatura en Enfermería compartió el esfuerzo detrás del logro. "Vengo a acompañar a mi señora esposa que se rompió el lomo para estudiar, licenciada, enfermera", expresó.
Los propios estudiantes, como Fiorela, egresada de Enfermería, describieron el año 2025 como "muy lindo" pero con "mucho esfuerzo también como estudiante".
Otros, como Judit y Matías, que están en el tramo de la Licenciatura, confirmaron la dificultad de cursar mientras se trabaja. "Es difícil, pero se puede, por ahí hay que perderse de muchas cosas, pero es cuestión de sacrificarse y enfocarse", concluyó Matías.