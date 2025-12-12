Robaron en escuela de boxeo de un club de Paraná y provocaron importantes destrozos

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en la escuela de boxeo del club Banfield. Delincuentes se llevaron guantes y ventiladores y provocaron serios destrozos.
Un robo se registró en la madrugada de este viernes en la escuela de boxeo que funciona en el club Banfield, ubicada en la intersección de calles Apolinario Osinalde y Tadea Jordán, en el barrio Pancho Ramírez de la ciudad de Paraná. Delincuentes ingresaron al lugar, causaron importantes daños y sustrajeron elementos fundamentales para el entrenamiento.
Carlitos González, responsable de la escuela de boxeo, confirmó lo ocurrido y describió la situación con preocupación. “Me rompieron y robaron, se llevaron los guantes, todo, hicieron un desastre”, expresó a Elonce.
Según explicó, los autores del robo tuvieron tiempo suficiente para llevarse distintos elementos del espacio. “Hasta los ventiladores se llevaron, tuvieron todo el tiempo para robar”, señaló, al tiempo que indicó que aún no se pudo determinar con precisión por dónde ingresaron. “No sabemos si abrieron el portón del fondo o ingresaron por adelante”, agregó.
El robo no solo generó pérdidas materiales, sino que también afectó directamente a los chicos que asisten al lugar. “Hicieron daño para mí y para todos los chicos principalmente, que hoy se van a quedar sin práctica de boxeo”, lamentó González. En ese sentido, advirtió sobre el impacto social de lo sucedido: “Ahora que vienen las vacaciones van a andar a la deriva y volver a la calle como siempre”.
Tras el hecho, se realizó la denuncia correspondiente para que se investigue lo ocurrido y se intente recuperar los elementos robados. Elonce.com