Pronostican un martes con tormentas fuertes y ráfagas intensas para Paraná y la región

Mientras rige un alerta para la provincia de Entre Ríos, el pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná anuncia que la jornada estará marcada por condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas durante gran parte del día.

De acuerdo con el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas que se intensificarán hacia la mañana y la tarde.

Según el parte meteorológico oficial, para este martes 17 de marzo se estima una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados. El informe detalla que las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de tormentas, algunas localmente fuertes.

Con el avance de la mañana, las condiciones meteorológicas serán inestables. El SMN anticipa tormentas fuertes con una probabilidad de lluvias que se ubica entre el 40 y el 70 por ciento. En ese tramo del día, el viento predominará del norte con velocidades que se ubicarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el panorama continuará con tormentas fuertes y precipitaciones. La temperatura estará cerca a los 28 grados y el viento rotará hacia el sector sudeste. Las velocidades del viento se ubicarán entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que se intensificarían entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad persistirán en la capital entrerriana. El informe del SMN mantiene la probabilidad de tormentas fuertes con porcentajes similares de precipitación. La temperatura descenderá hasta los 22 grados y el viento continuará soplando del sudeste con intensidades moderadas y ráfagas que mantendrán los valores elevados.

Cómo estará los próximos días

El organismo meteorológico también difundió el pronóstico extendido para los próximos días en Paraná. Para el miércoles se prevé una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados, con condiciones que tenderían a mejorar progresivamente.

En tanto, para el jueves se anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, mientras que el viernes las temperaturas volverían a ascender con una máxima estimada en 33 grados.