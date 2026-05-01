Con emprendedores, artesanos y muestras, Paraná celebra el Día del Trabajador en la Plaza San Miguel

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día del Trabajador, el gobierno de Entre Ríos organizó un evento en la Plaza San Miguel para conmemorar la celebración. Hay música, emprendedores, artesanos y muestras para el público de todas las edades.
El Festival por el Día del Trabajador se llevó a cabo este 1 de mayo en la Plaza San Miguel, en la ciudad de Paraná, con una importante convocatoria de vecinos y familias que disfrutaron de una jornada repleta de actividades. La propuesta incluyó música en vivo, feria de emprendedores, patio gastronómico y espacios culturales abiertos.
Desde la organización destacaron el crecimiento del evento en su segunda edición. Mariano Camoirano, secretario de Trabajo de Entre Ríos, expresó su satisfacción por la respuesta del público: “Estamos felices de la convocatoria. Esta segunda edición se vino con todo”. Además, remarcó que la presencia de trabajadores y familias superó las expectativas iniciales.
El funcionario también subrayó la importancia de integrar distintas áreas en una propuesta común: “El desafío de convocar gente y complementarlo con gastronomía, música y museos abiertos ha hecho que la gente venga a circular y se vaya contenta”.
Una propuesta que sigue creciendo
Por su parte, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, coincidió en el balance positivo del evento. “Hay una enorme cantidad de gente y estamos felices por eso. Esta experiencia se amplió y el resultado es muy bueno”, afirmó.
El festival contó con la participación de más de 40 emprendedores, quienes ofrecieron productos variados y aprovecharon el espacio para visibilizar sus proyectos. El patio de comidas también fue uno de los puntos más concurridos durante toda la jornada.
Además, se dispuso un escenario central donde se desarrollaron espectáculos musicales que acompañaron el encuentro y aportaron un clima festivo en el marco del Día del Trabajador.
Cultura y espacios para toda la familia
Las familias que recorrieron el predio destacaron la propuesta. “Está muy linda la feria”, señalaron, al tiempo que valoraron la posibilidad de que los emprendedores cuenten con estos espacios de difusión.
Uno de los puntos culturales más visitados fue el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, que presentó la muestra fotográfica “Manos que hacen mundos”.
La coordinadora Gisela Correa explicó que la exposición reúne material del archivo fotográfico junto a objetos patrimoniales y obras de arte, con el objetivo de reflejar la evolución de los oficios a lo largo del tiempo.
Una muestra con identidad y memoria
“Sirve para representar cómo han cambiado algunos trabajos y cómo otros se mantienen con nuevas tecnologías”, detalló Correa, quien destacó el valor educativo de la muestra.