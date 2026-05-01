Choque y vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12: explican cómo ocurrió el grave accidente

Un grave accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en el acceso a la ciudad de Paraná por Ruta 12 y dejó a un hombre de 36 años, que está en la terapia intensiva del Hospital San Martín. El incidente vial sucedió minutos después de las 5 de este viernes, feriado por el Día del Trabajador, en la capital entrerriana.

Según informaron fuentes policiales a Elonce, el siniestro vial se produjo cuando un Volkswagen Suran perdió el control en la intersección de calle Salellas y Colectora, entre Miguel David y Jorge Newbery, en una zona que actualmente se encuentra en obra.

(Bomberos Voluntarios de Paraná).

El comisario Matías Franco, segundo Jefe de la Comisaría 15º, dialogó con Elonce y explicó cómo habría ocurrido el accidente de tránsito en el acceso a Paraná por Ruta 12, el cual dejó a un hombre con graves heridas.

“En la intersección de calle Salellas y la Ruta 12, sobre la colectora, sigue de largo, golpea contra una zanja de desagüe y el auto da varios tumbos, produciéndose la destrucción total del vehículo”, señaló el comisario.

(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Conductor gravemente herido

En referencia al conductor del vehículo, el segundo Jefe de la Comisaría 15º, señaló a Elonce que “el hombre fue hallado inconsciente y estaba fuera del auto, a unos metros del vehículo”, remarcó y agregó que se trata de “un ciudadano que tiene domicilio en Colonia Avellaneda, pero estaría viviendo en la ciudad de Paraná”, sostuvo Franco.

El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital San Martín. En el primer parte médico al que accedió Elonce, se indicó que “el hombre se encuentra en terapia intensiva tras el incidente vial”.

(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Tras el accidente vial, el personal policial realizó “el levantamiento de pruebas y las pericias por parte de la Dirección de la Policía Científica”, dijo el comisario a Elonce y agregó que “se recabaron testimonios de gente que estuvo en el lugar del incidente”.

En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comisaría 15, junto a una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y agentes de Accidentología Vial.