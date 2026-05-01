Emilia Mernes compartió fotos de sus vacaciones y mostró su costado más relajado

La cantante Emilia Mernes compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de sus vacaciones junto a su grupo cercano, en un registro que mostró un perfil más distendido lejos de los escenarios y la actividad profesional.

A través de su cuenta de Instagram, Emilia Mernes publicó un álbum con distintas escenas del viaje, acompañado por una frase breve: “Mis días con ellos”, en referencia al tiempo compartido con sus amigos.

Las imágenes difundidas por Emilia Mernes generaron una rápida repercusión entre sus seguidores, que comentaron y destacaron la estética de las fotografías y el clima relajado del contenido.

Un registro entre descanso y vida cotidiana

El conjunto de imágenes mostró distintos momentos del viaje, con predominio de escenas al aire libre, especialmente en la playa.

En ese contexto, Emilia Mernes apareció en reposeras, caminatas frente al mar y espacios naturales, en una serie de postales que reflejaron un ritmo alejado de su rutina habitual.

Las fotografías también incluyeron selfies con su grupo de amigos y momentos compartidos en espacios abiertos, con una estética cuidada pero orientada a lo cotidiano.

Entre gastronomía y salidas

El recorrido visual publicado por Emilia Mernes incorporó además escenas vinculadas a la gastronomía, con imágenes de comidas y reuniones en grupo.

En ese marco, se observaron platos informales y encuentros en mesas compartidas, que formaron parte del registro general del viaje.

Emilia Mernes.

También hubo lugar para las salidas nocturnas, donde la artista mostró otra faceta, con looks más elaborados y ambientes de mayor producción.

Un perfil más cercano en redes

Dentro de la publicación, Emilia Mernes incluyó además imágenes de su vida cotidiana, con momentos más íntimos que contrastaron con las escenas de playa y ocio.

En una de las fotos apareció junto a su mascota, en un entorno doméstico que aportó una dimensión diferente al contenido del viaje.

De esta manera, la artista combinó distintas situaciones en un mismo registro, con el objetivo de compartir una experiencia personal con su audiencia.