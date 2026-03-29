Cortocircuito en la pareja: qué pasó entre Duki y Emilia Mernes tras los rumores

El nombre de Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión de versiones sobre un supuesto conflicto con su pareja, Duki. Según trascendió, la situación se habría originado a partir de la filtración de presuntos chats de la cantante con un futbolista, lo que generó repercusiones tanto en el ámbito artístico como en redes sociales.

El episodio se da en un contexto de alta exposición para Emilia Mernes, en medio de cruces mediáticos con otras figuras del espectáculo, lo que amplificó el impacto de los rumores en torno a su vida personal.

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, el foco del conflicto habría cambiado en las últimas horas. “El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, señaló el conductor, en referencia a la situación que involucra a la pareja.

Versiones de un cruce en la pareja

Siempre según el relato periodístico, la información sobre los chats habría generado un momento de tensión entre los artistas. “No hablo de separación, lo digo antes por las dudas, pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen al referirse a lo que habría ocurrido en la intimidad.

En esa línea, el periodista agregó: “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información”, en relación a la versión que indicaba que Emilia Mernes habría mantenido un intercambio con un jugador de fútbol.

Emilia y Duki.

También sostuvo que el cantante urbano habría buscado aclarar la situación directamente con su pareja. “Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes, pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, afirmó.

Repercusiones y aclaraciones en redes

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde comenzaron a circular especulaciones sobre la identidad del futbolista involucrado. Algunos nombres vinculados al ámbito deportivo fueron mencionados, aunque rápidamente surgieron desmentidas.

Entre ellas, se destacó la intervención de Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, quien negó cualquier vínculo y respaldó públicamente a la artista.