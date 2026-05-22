Intendente defendió cambios en el uso del Club de Abuelos de Colonia Avellaneda

REDACCIÓN ELONCE
Ariel Weiss afirmó que el comodato venció hace un año y sostuvo que el municipio busca utilizar el espacio para ampliar actividades destinadas a adultos mayores de toda la comunidad. “No queremos atropellar a nadie”, insistió a Elonce el intendente de Colonia Avellaneda.
El intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, se refirió a la situación del Club de Abuelos "Yo tengo fe" de la localidad, y aseguró que el municipio busca reorganizar el uso del espacio donde actualmente funciona la institución, cuyo comodato venció hace un año.
Las declaraciones surgieron luego de la preocupación expresada por integrantes del club, quienes denunciaron la posibilidad de perder el lugar donde realizan actividades recreativas y encuentros sociales.
Weiss explicó a Elonce que el convenio original había sido firmado durante la gestión del exintendente Edgardo Dellizzotti con el objetivo de impulsar políticas vinculadas a los adultos mayores. “Les dio ese lugar para que el club se encargue de hacer las tareas o las acciones vinculadas a las políticas de vejez”, comentó el actual mandatario municipal.
Según indicó, desde el inicio de su gestión, el municipio de de Colonia Avellaneda incorporó esas acciones como una política pública más amplia, destinada a todos los adultos mayores de la ciudad y no solamente a quienes integran el club.
“Brindamos diversos talleres y actividades en lugares que alquilamos porque el municipio no dispone de un espacio”, señaló al apuntar que la sede del club “queda a libre disposición de sus socios para que se junten a celebrar los cumpleaños una vez al mes y a bailar folklore”.
Además, remarcó que el Estado local actualmente cubre distintos gastos vinculados al funcionamiento del club. “Pagamos la luz, los profesores y el cien por ciento de los costos”, afirmó en diálogo con Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.
El municipio busca compartir el espacio
El intendente aseguró que durante los últimos años existieron reuniones para intentar alcanzar un nuevo acuerdo con la comisión directiva de la institución. “Queremos generar un convenio que sea superador para que el Club de Abuelos pueda crecer y encontrar beneficios para sus socios y, de esa manera, tener un crecimiento en sus nóminas para que el club sea una recreación y una fortaleza para los viejos que quieran ser socios”, sostuvo Weiss.
En ese sentido, indicó que la propuesta municipal apunta a compartir el lugar para desarrollar actividades abiertas destinadas a todos los adultos mayores de la comunidad. “Nosotros necesitamos dar las tareas de cuidado de nuestros viejos en ese lugar y no es no compartirlo”, expresó Weiss.
Asimismo, sostuvo que el municipio ofreció alternativas para que los integrantes del club continúen desarrollando sus encuentros y celebraciones. “Les pedí que nos digan qué necesitan, pero no lo manifiestan y lo único que quieren es seguir estando igual”, afirmó.
“No queremos atropellar a nadie”
El jefe comunal rechazó que exista un intento de desalojo y consideró que la situación fue utilizada políticamente por sectores opositores. “Es la maniobra política de la oposición para aprovechar una crítica”, apuntó.
“Nunca hubo un atropello ni una unilateralidad”, remarcó Weiss, quien insistió en que el municipio mantiene diálogo permanente con los integrantes de la institución.
También señaló que la actual comisión representa a un grupo reducido de socios y aseguró que el Estado debe garantizar políticas inclusivas para todos los adultos mayores de la ciudad. “Yo como Estado local tengo que preocuparme por todos los viejos, no solo por los que deciden ser socios de un club”, manifestó.
“Queremos que ellos comprendan que tenemos que trabajar juntos y que, si hoy por hoy el Estado da el 100%, y no es por una cuestión económica, no hay una necesidad de acción que justifique tener ese lugar cerrado, porque que ese lugar permanece más cerrado que abierto, mientras el municipio está alquilando otros lugares para dar todas las tareas que le damos a todos los otros viejos. Entonces, es una cuestión de responsabilidad institucional”, argumentó.
Continuarán las conversaciones
Finalmente, el intendente aseguró que las negociaciones continúan abiertas y expresó su deseo de alcanzar un entendimiento con los integrantes del Club de Abuelos. “Cero complicación. Ayer estuvieron el Concejo Deliberante y dialogaron bien”, señaló.
Weiss insistió en que la intención del municipio es continuar acompañando a los adultos mayores, pero dentro de un esquema de uso compartido y organizado de los espacios públicos destinados a actividades recreativas y de contención social.