Abogado confirmó que fue nombrado defensor de Rodríguez Laurta sin haber hablado con él

El abogado Augusto Lafferiere confirmó a Elonce que fue designado como nuevo defensor de Pablo Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de los femicidios de su ex pareja y la madre de esta, así como del homicidio de un chofer, aunque aclaró que aún no aceptó formalmente la representación legal porque no tuvo contacto previo con el detenido.

Según explicó, tomó conocimiento de la situación a través de una notificación electrónica enviada por el juzgado interviniente. “Sinceramente no lo conocía, no sabía quién era”, afirmó el letrado en diálogo con Nunca es tarde.

La presentación que realizó Rodríguez Laurta para designar a Augusto Lafferiere como su defensor (foto Elonce)

Rodríguez Laurta estuvo el miércoles en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde dejó asentada su decisión de cambiar de defensor y nombrar a Lafferiere para intervenir en la causa provincial.

“No he hablado con él”, aclaró el abogado

El profesional sostuvo que nunca mantuvo conversaciones con Rodríguez Laurta ni con integrantes de su entorno. “No lo conozco en persona, no he hablado con él ni tampoco nadie del entorno se ha comunicado conmigo”, remarcó al aclarar que la designación fue "una decisión unilateral".

Asimismo, calificó la situación como “atípica”, debido a que generalmente existe una conversación previa antes de que un imputado formalice la designación de un abogado defensor.

“Generalmente, primero, tengo un diálogo con el cliente y luego de que hay un acuerdo se confecciona el escrito de proposición de letrado y aceptación del cargo para presentarlo ante el juez competente”, explicó.

La causa y la posible defensa

Lafferiere indicó que conoció detalles del expediente únicamente a través de publicaciones periodísticas y reconoció que el caso le resultó llamativo por las características del hecho investigado.

“Aparentemente está acusado de uno o más homicidios con un trasfondo bastante llamativo, no habitual”, señaló el abogado, quien aclaró que desconoce en qué estado procesal se encuentra actualmente la causa en Entre Ríos.

El letrado explicó que antes de aceptar una defensa necesita entrevistarse con el acusado para conocer su versión de los hechos y evaluar la estrategia judicial a seguir. “Luego tomaré una decisión sobre aceptar o no el caso”, afirmó.

Abogado confirmó que fue nombrado defensor de Rodríguez Laurta sin haber hablado con él

Se recordará que Pablo Rodríguez Laurta cumple prisión preventiva por el femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, de 24 años; de la madre de aquella, Mariel Zamudio, de 54; y del homicidio del chofer de una aplicación, Martín Palacio, cuyo cuerpo descuartizado y el auto incendiado fueron hallados a fines de julio de 2025 sobre la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echagüe, en Rosario del Tala.

Por estos hechos, Rodríguez Laurta será juzgado por Homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en el caso de las dos mujeres, y por Sustracción de menores, ya que tras los crímenes huyó con su hijo de 5 años intentando llegar a Uruguay, hasta ser interceptado en Entre Ríos.

Su vínculo con el caso Nahir Galarza

Durante la entrevista, Lafferiere también se refirió a su participación anterior como abogado de Nahir Galarza, aunque aclaró que actualmente ya no representa a la joven condenada a perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizo.

“He sido abogado de la señorita Galarza. Actualmente no”, expresó el profesional, quien recordó que intervino en planteos vinculados a la protección de la identidad e imagen de la condenada.

Finalmente, reiteró que aguardará poder dialogar personalmente con Rodríguez Laurta antes de definir si asumirá la defensa técnica en la causa que tramita en la justicia provincial.