Elevaron a juicio la causa contra Pablo Laurta por el doble femicidio en Córdoba

El Fiscal de instrucción en violencia de género y familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Pablo Rodríguez Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su ex pareja y su ex suegra.

El hombre está alojado en el penal de Cruz del Eje, mientras en la provincia de Entre Ríos avanza la causa por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, a quien Laurta habría asesinado en la ciudad de Concordia.

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre pasado en una vivienda del barrio Villa Serrana, al noroeste de la ciudad de Córdoba, donde Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (50), fueron encontradas sin vida con heridas de bala.

Laurta, ciudadano uruguayo y fundador del colectivo antifeminista "Varones Unidos", permanece detenido desde su captura el 12 de octubre en Gualeguaychú, tras una intensa búsqueda que incluyó la activación del Alerta Sofía por el secuestro de su hijo de cinco años, quien fue rescatado sano y salvo.

El crimen y la fuga

Según la investigación, en la mañana del sábado 11 de octubre, Laurta se dirigió a la vivienda de su ex pareja en barrio Villa Serrana y asesinó a tiros a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio. Los vecinos escucharon detonaciones aproximadamente a las 10 de la mañana, pero el hallazgo de los cuerpos ocurrió recién por la tarde, cuando se desactivó el botón antipánico que portaba Giardina al descargarse la batería.

Un vecino del barrio había relatado que conocía al acusado desde el año anterior: "En octubre tuvo una secuencia muy fea: estuvo varios días durmiendo sobre el tanque de agua de la casa, acosándola a Luna. Mariel pedía auxilio, gritaba desesperada", declaró el testigo tras el crimen.

El operativo de búsqueda involucró a las policías de Córdoba y Entre Ríos. La captura se concretó en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se había refugiado luego del crimen antes de intentar cruzar a Uruguay con su hijo.

El crimen de Palacio

Palacio, de 49 años, había sido contratado por Laurta. Supuestamente, tenía que llevar al pasajero, al que ya conocía de otros viajes, desde la estación de ómnibus de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia a las 19.54 del martes 7 de octubre pasado. Desde ese momento no se supo más de él. Su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció incendiado cerca del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Una semana después, cuando Laurta ya estaba detenido, acusado de haber asesinado en Córdoba a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, para llevarse a su hijo, Pedro, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en Estación Yeruá, en el departamento Concordia.

Semanas después se confirmó que se trataba del remisero.

El Ministerio Público de Entre Ríos acusó a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre.

Después Laurta fue trasladado a Córdoba donde lo imputaron por los homicidios de su exmujer y su exsuegra y ahora se dispuso la elevación a juicio por estas dos muertes.