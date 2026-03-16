Franco Colapinto podría realizar una exhibición en Argentina durante abril

La posibilidad de ver a Franco Colapinto en acción en Argentina comienza a tomar forma. Según trascendió en las últimas horas, el piloto argentino de Fórmula 1 podría regresar al país durante abril para participar de una exhibición con su monoplaza en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa surgió a partir de gestiones entre autoridades porteñas y el equipo Alpine, escudería con la que compite el joven piloto. El evento tendría carácter promocional y permitiría que los fanáticos puedan observar de cerca el funcionamiento de un auto de Fórmula 1.

La noticia generó gran expectativa entre los seguidores del automovilismo argentino, especialmente después de que Franco Colapinto sumara su primer punto de la temporada en el reciente Gran Premio de China.

Gestiones en marcha para concretar el evento

El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, confirmó que existen conversaciones para que el piloto participe en una exhibición durante el próximo mes.

“Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, explicó el funcionario en declaraciones al programa Marketing Registrado.

Franco Colapinto.

De acuerdo con lo señalado, el evento podría realizarse hacia fines de abril y permitiría ver a Franco Colapinto girar con el monoplaza A526 del equipo Alpine en un circuito o espacio aún a definir.

La expectativa de los fanáticos

Entre los escenarios posibles aparece el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, un lugar emblemático para el automovilismo argentino. El circuito actualmente atraviesa trabajos de remodelación con vistas a recibir nuevamente competencias internacionales en los próximos años.

Si las gestiones avanzan, la presencia de Franco Colapinto en el país no solo representaría un evento deportivo para los fanáticos, sino también una oportunidad para posicionar nuevamente a Buenos Aires dentro del calendario del automovilismo mundial.

La última vez que Argentina recibió una carrera de Fórmula 1 fue el 12 de abril de 1998. En ese contexto, las autoridades buscan impulsar iniciativas que mantengan el vínculo del país con la máxima categoría del automovilismo.