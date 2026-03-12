El piloto paranaense Ignacio Sachs busca consolidarse en la Fórmula 2 argentina

Ignacio Sachs tiene 18 años y apuesta en crecer en el automovilismo profesional

El piloto Ignacio Sachs, oriundo de Paraná, inició su primera temporada completa en la Fórmula 2 Argentina, una de las categorías formativas del automovilismo nacional. Luego de haber debutado en la divisional durante 2025, el joven corredor apuesta a consolidarse en el campeonato y continuar creciendo dentro del automovilismo profesional.

Sachs integra el equipo Gabriel Werner Competición, estructura con la que pretende disputar todo el calendario, aunque su continuidad dependerá en gran parte del apoyo de sponsors.

“La idea es hacer toda la temporada en la Fórmula con este equipo. Estamos en la búsqueda de sponsors, pero sé que estas primeras fechas las voy a correr”, explicó el piloto.

De Paraná a las pistas nacionales

El joven comenzó su carrera en el karting a los 15 años, una edad relativamente tardía en comparación con otros pilotos que se inician desde muy pequeños.

“Ahora tengo 18 y arranqué a correr en karting a los 15. No venimos de una familia fierrera, pero desde chico miraba carreras y siempre quise correr”, contó.

Entre sus referentes, Sachs mencionó a pilotos tanto del ámbito nacional como internacional.

“Mi referente siempre fue Mariano Werner. Cuando era chico me encantaba Fernando Alonso y hoy también sigo mucho a Franco Colapinto, que para mí es un crack”.

Monopostos de más de 200 km/h

Los autos de la categoría son monopostos con motores Renault 2.0, similares a los utilizados en modelos de calle como Fluence o Mégane. En pista pueden superar los 200 kilómetros por hora.

“En la recta podemos llegar a unos 210 km/h, dependiendo del viento o la temperatura del día”, explicó.

El piloto también destacó las diferencias entre el karting y el manejo de un monoposto.

“El karting es mucho más cansador porque todo es mecánico. El fórmula es como mitad auto y mitad karting, pero con carga aerodinámica que ayuda mucho en las curvas”.

Un arranque de temporada complicado

La primera fecha del campeonato se disputó en Viedma, donde el piloto entrerriano enfrentó varios inconvenientes mecánicos durante el fin de semana.

“Arrancamos bastante complicados: cortamos un cable del acelerador, después tuvimos una goma pinchada y en clasificación rompimos el embrague”, relató.

A pesar de los problemas, logró completar la final.

“Largué décimo y terminé noveno. Para haber dado pocas vueltas el sábado fue positivo”.

Entrenamiento con simulador

Como muchos pilotos jóvenes, Sachs también se prepara con simuladores para practicar circuitos cuando no puede probar en pista. “Tengo un simulador simple: un volante, una computadora y una silla de casa. Pero sirve mucho para aprender los circuitos y tomar referencias”, explicó.

El objetivo: seguir creciendo

Para esta temporada, el piloto paranaense apunta principalmente a sumar kilómetros y experiencia dentro de la categoría.

“Si puedo ir a ganar, voy a ir a ganar. Pero la idea es crecer lo más posible, sumar experiencia y conseguir sponsors para en los próximos años pelear campeonatos”.

Con apenas 18 años, Ignacio Sachs busca consolidar su camino en el automovilismo argentino representando a Paraná en cada carrera del calendario.