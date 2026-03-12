Con "Chacho" Coudet en el banco, River busca un triunfo ante Huracán: iguala 0 a 0

En Parque Patricios, Huracán y River se enfrentan en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.
River se estrena con Eduardo "Chacho" Coudet en el banco de suplentes frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios (provincia de Buenos Aires). Desde las 21:30 horas, buscará mantener su racha sin derrotas.
Seguí las incidencias del partido
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Jordy Caiceo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Sebastián Driussi y Ian Subiabre. DT: Eduardo Coudet.