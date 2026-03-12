Chiqui Tapia sobre la Finalíssima entre Argentina y España: “Quiero que se juegue en el Monumental”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Fabián Tapia aseguró que pretende trasladar la sede de la Finalíssima entre la selección argentina y España al Estadio Monumental de Núñez, en medio de los rumores que marcan que el partido podría disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Más Monumental

“Cumplimos con lo que quería el juez, ahora me voy a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, señaló el Chiqui tras ser indagado por presunta retención indebida de aportes en la AFA.

Cabe recordar que en las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima. Según supo Noticias Argentinas, esto se debe a la incertidumbre sobre la posibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente.

Estadio Santiago Bernabéu

La sede elegida para este encuentro, que se disputará el 27 de marzo y que enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, había sido el estadio Icónico de Lusail de Qatar, donde también se había realizado la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en Qatar decidieron paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, debido a la guerra en Medio Oriente y las represalias con países vecinos.

Es por esto que la Federación Española propuso al Bernabéu como sede para este encuentro, aunque debería recibir el visto bueno por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de Qatar.

De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley.

Previamente, se había realizado esta competencia en 1985 y 1993, con respectivos títulos para Francia (2-0 a Uruguay) y Argentina (1-1 y 5-4 en penales a Dinamarca).