REDACCIÓN ELONCE
Con un acto realizado en la Sala Mayo, autoridades deportivas presentaron la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, torneo que reúne a más de 120 clubes del país y que definirá a su campeón en Santa Fe.
La Copa Federal Regional Amateur Femenina tuvo su presentación oficial en la Sala Mayo, donde dirigentes, jugadoras y autoridades destacaron el crecimiento del fútbol femenino en el interior del país. El evento reunió a representantes de distintas ligas y categorías, quienes acompañaron el lanzamiento de la etapa final del torneo.
Durante la actividad estuvo presente Paola Soto, presidenta del Consejo Federal del Fútbol Femenino, quien expresó su entusiasmo por el desarrollo de la competencia. “Muy contenta porque fue una presentación hermosa, muy emocionante, llena de jugadoras de distintas categorías acompañando”, señaló.
Además, Soto remarcó la magnitud que alcanzó el certamen. “Es un torneo que se viene jugando desde el año pasado. Participaron 122 clubes en todo el país. Jugamos instancias locales, provinciales y regionales. Llegamos a esta gran final organizada por dos ligas en conjunto”, afirmó.
Un torneo federal con crecimiento sostenido
La dirigente también destacó que el certamen no solo busca definir un campeón, sino también fortalecer el desarrollo del fútbol femenino en todo el país. “Veníamos con un crecimiento continuo, tuvimos un parate con la pandemia y ahora volvimos a empezar a desarrollar las categorías. Este año, ya están abiertas las inscripciones y se va a jugar no solo en primera edición, sino también en sub 13 y sub 15”.
En ese sentido, Soto explicó que el crecimiento de la Copa Federal Regional Amateur Femenina se refleja en la cantidad de ligas y clubes que participan. “Tenemos más de 120 ligas con categorías formativas, un número enorme”.
La presidenta del Consejo Federal también hizo referencia al esfuerzo económico que implica disputar un torneo de estas características. “Llegaron clubes muy fuertes, fue un torneo durísimo, sobre todo por los costos económicos que significa jugar un torneo regional. La gente lo conoce más por el lado del masculino. Nosotras tenemos los mismos costos, los mismos recorridos”.
Semifinales y final en Santa Fe
La definición del torneo se disputará el 21 y 22 de marzo en el predio de la Liga Santafesina. Allí se jugarán las semifinales el sábado y la gran final el domingo, con equipos provenientes de distintos puntos del país. “En el medio vamos a hacer un par de capacitaciones”, detalló.
Por su parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, valoró el crecimiento del fútbol femenino y el acompañamiento institucional. “Acompañando este proceso. Es un momento muy feliz para todos quienes amamos el fútbol”.
Apoyo institucional y crecimiento del fútbol femenino
El funcionario municipal también destacó el rol de las instituciones deportivas en la inclusión de mujeres dentro del deporte. “Sabemos que hay muchas mujeres que están acercándose a las instituciones, que cada vez participan y juegan más, y que hay muy buenas dirigentes en nuestra ciudad”.
Además, remarcó el compromiso del municipio para seguir impulsando este tipo de iniciativas deportivas. “Nuestra intendenta justamente nos dice que acompañemos, que estemos cerca, que sea un estado facilitador”.
Finalmente, Arbitelli dejó un mensaje para las jugadoras y clubes que participan del torneo. “Que sepan todas las mujeres que juegan al fútbol que cuentan con el municipio de Paraná”.