Sociedad Resultados del sorteo del miércoles

Quini 6 repartió $1.000 millones en dos modalidades y uno de los ganadores es de Entre Ríos

Dos apostadores se repartieron la fortuna del pozo Tradicional y otro ganó el total que ofrecía La Segunda del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $4.400.000.000. Detalles y números sorteados.

11 de Marzo de 2026
El Quini 6 repartió millones en el país.
El Quini 6 repartió millones en el país. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Hubo tres apostadores que se repartieron dos de los millonarios sorteos del Quini 6 de este miércoles, siendo uno de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.400 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 18-20-09-14-12-11. Dos apostadores acertaron todos los números y se repartieron $390.000.000. Uno es de San Rafael, en la provincia de Mendoza; y el otro es de Victoria, en Entre Ríos.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 21-31-23-14-15-07. Un apostador acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El apostador es de Villa Ángela, en Chaco.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-09-40-21-16-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.692.739.458.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 10-35-43-21-44-09. Hubo siete ganadores y cada uno se lleva $43.131.319,71.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1572 ganadores y cada uno percibirá $98.600,51. Elonce.com

 

