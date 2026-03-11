Avanzan en un protocolo para prevenir consumos problemáticos en ámbitos laborales

El gobierno provincial, junto a OSER y UPCN, inició una mesa de trabajo para elaborar un protocolo de prevención y acompañamiento ante consumos problemáticos en el ámbito laboral. Buscan promover entornos saludables y fortalecer herramientas de intervención.
La prevención de consumos problemáticos en ámbitos laborales fue el eje de una mesa de trabajo impulsada por el gobierno provincial junto a distintos organismos y gremios, con el objetivo de elaborar un protocolo de acción que permita prevenir y acompañar al personal ante estas situaciones.
La iniciativa reúne a representantes de distintos ministerios, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en un espacio de articulación destinado a abordar una problemática que impacta en la salud y en el desempeño laboral.
Durante el primer encuentro de trabajo se definieron líneas de acción orientadas a instrumentar herramientas de prevención y estrategias de acompañamiento dentro de los espacios de trabajo, además de promover ambientes laborales saludables.
Prevención y capacitación en el sector público y privado
El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, destacó la importancia de fortalecer este enfoque que la provincia viene desarrollando desde 2024.
El funcionario señaló que el objetivo es ampliar el alcance de las acciones preventivas mediante la formación de nuevos actores dentro de las instituciones. En ese sentido, explicó que se buscará incrementar el número de preventores capacitados en el sector público y extender esta formación también al ámbito privado.
Protocolos y acompañamiento institucional
"Se va a multiplicar el número de preventores en el sector público y hacer extensible esa formación al sector privado, lo que dará mayor potencia y eficacia a los protocolos que surjan y al acompañamiento del Estado", afirmó Camoirano.
Desde los organismos participantes también resaltaron la importancia de la participación activa de cada sector en el proceso de toma de decisiones. Consideraron que el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones resulta clave para abordar una temática sensible como la de los consumos problemáticos.
Impacto en la salud y en el ámbito laboral
Las autoridades remarcaron que estas problemáticas no solo afectan la salud física y mental de las personas, sino que también pueden generar riesgos laborales y afectar el clima de trabajo dentro de las instituciones.
Por ello, el objetivo de la mesa de trabajo es construir herramientas concretas que permitan prevenir situaciones de riesgo y ofrecer acompañamiento a quienes lo necesiten. En este marco, se acordó avanzar en la elaboración de un reglamento interno que organice el funcionamiento de este espacio de trabajo interinstitucional.
Planificación de acciones para 2026
Durante el encuentro también se definieron los primeros pasos para la planificación estratégica de acciones que se desarrollarán a lo largo de 2026. Además, cada uno de los organismos que integran la mesa deberá designar formalmente a su representante técnico para continuar con las próximas sesiones de trabajo.
La iniciativa busca consolidar una política pública que permita fortalecer la prevención, la detección temprana y el acompañamiento en situaciones vinculadas a consumos problemáticos dentro del ámbito laboral.
Participación de organismos y gremios
Del encuentro participaron el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano; el director de Salud Mental, Esteban Dávila; el director de Juventud y Niñez, Facundo Suárez; y el director de Programas Específicos de OSER, Leonardo Siviglia.
También estuvieron presentes la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez; la secretaria de Capacitación del gremio, Adriana Satler; y la encargada del programa de formación de Preventores de Consumos Problemáticos en Ambientes Laborales de la Secretaría de Trabajo, Gabriela Moreno.
Asimismo, participaron coordinadores de programas del Ministerio de Salud que integran las acciones de prevención y abordaje de esta problemática en la provincia.