 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Basquetbolista paranaense que juega en Israel relata su experiencia en medio de la guerra

El basquetbolista paranaense Lucas Goldenberg, que juega en Israel, contó cómo vivió la escalada del conflicto en Medio Oriente y por qué decidió salir del país para instalarse temporalmente en Madrid.

11 de Marzo de 2026
Lucas Goldenberg.
Lucas Goldenberg. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El basquetbolista paranaense Lucas Goldenberg, que juega en Israel, contó cómo vivió la escalada del conflicto en Medio Oriente y por qué decidió salir del país para instalarse temporalmente en Madrid.

El paranaense que juega en Israel, Lucas Goldenberg, atraviesa días de incertidumbre luego de que el conflicto bélico en Medio Oriente se intensificara y obligara a suspender actividades deportivas en el país. El jugador de básquet, oriundo de Paraná, relató cómo fue su salida de Israel y su situación actual mientras espera definiciones sobre el futuro de la liga.

 

Goldenberg explicó que actualmente se encuentra en España tras una rápida decisión tomada por su club ante el agravamiento de la situación. “Estoy acá en Madrid desde el sábado. El día anterior, el viernes pasado, el club me sacó un pasaje para cruzar a través de Jordania y después al otro día, a la mañana viajé desde hasta Madrid”, relató.

 

Desde allí sigue de cerca la evolución del conflicto y espera indicaciones de su equipo. “Estoy acá esperando novedades. La verdad no hay muchas en este momento, entonces es un momento de incertidumbre. Estoy viendo si me quedo acá esperando a que se resuelva un poco o si me dan los días para volver a Argentina también”, explicó el deportista.

 

El basquetbolista habl&oacute; en Buenas Noches. Foto: Elonce.
El basquetbolista habló en Buenas Noches. Foto: Elonce.

 

Una salida marcada por el aumento del conflicto

 

El paranaense que juega en Israel contó que el equipo se encontraba en plena temporada cuando comenzaron a agravarse los enfrentamientos. Tras un breve receso por compromisos internacionales, la actividad recién retomaba cuando se desencadenaron los hechos que alteraron el normal desarrollo del torneo.

 

En un primer momento, el jugador decidió permanecer en el país para evaluar la situación. “Primero la mayoría de los extranjeros que juegan conmigo se fueron a los dos o tres días. Decidí quedarme para ver si se resolvía porque uno, lamentablemente, se acostumbra a ese tipo de cosas”, señaló.

 

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. “No quería apresurarme a salir, pero cuando vi que no solo que no se resolvía, sino que incrementaba el conflicto, dije 'me parece que es momento de irme como para estar un poco más tranquilo y para darle más tranquilidad, sobre todo a mi familia'”, agregó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Vivir en un país acostumbrado al conflicto

 

Goldenberg explicó que su equipo tiene base en Gan Ner, una pequeña localidad ubicada aproximadamente a una hora y media de Tel Aviv. Aunque no se encuentra en el centro de los principales focos de tensión, los recientes acontecimientos generaron preocupación en distintas regiones del país.

 

Sobre la vida cotidiana en Israel, el jugador aseguró que los habitantes locales están más habituados a estas situaciones.

 

También destacó que existen protocolos preparados para momentos de crisis. “En ese sentido fue más que nada parte de la liga. Por eso te digo que mis compañeros extranjeros de Estados Unidos salieron unos días antes porque fue la liga quienes lo sacó”, detalló.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Entre el refugio en Madrid y la posibilidad de volver

 

Instalado temporalmente en la capital española, el basquetbolista encontró contención en amigos cercanos mientras define sus próximos pasos. “Elegí también acá venir a Madrid porque tengo un gran amigo que está viviendo acá con su mujer y siempre que ha pasado algo, levantó el teléfono y me dice, ‘Che, sabes que acá en mi casa tenés lugar’”, contó.

 

A la espera de definiciones sobre la continuidad del torneo, el paranaense que juega en Israel no descarta regresar temporalmente a Argentina hasta que el panorama en Medio Oriente se aclare.

 

Paranaense que juega en Israel cuenta su experiencia en un país en guerra

Temas:

Lucas Goldenberg Paraná Básquet
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso