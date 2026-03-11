Balneario Thompson: confirman que hasta el domingo estará habilitado el ingreso al río

REDACCIÓN ELONCE
Desde el Balneario Thompson confirmaron que el ingreso al río estará habilitado hasta el domingo 15. Guardavidas destacaron el balance positivo de la temporada y remarcaron la importancia de la prevención.
El Balneario Thompson continuará habilitado para el ingreso al río hasta el próximo domingo 15 de marzo, según confirmaron desde el equipo de guardavidas que trabaja en la zona. De esta manera, vecinos y visitantes todavía podrán disfrutar de uno de los espacios más elegidos de la capital entrerriana durante los últimos días de la temporada estival.
“Vamos a estar hasta el domingo 15, en dos turnos: de 8 a 14 horas y de 14 a 20”, sostuvo un guardavida al explicar cómo se organizará el servicio en el Balneario Thompson durante esta última etapa. La presencia de personal de seguridad resulta clave para garantizar que quienes se acerquen al río puedan hacerlo de manera segura.
Además, el trabajador municipal destacó que el balance de la temporada fue ampliamente positivo, tanto para el público que disfrutó del río como para quienes cumplen tareas en el lugar. “Para nosotros y los paranaenses que venimos trabajando desde años anteriores, este verano fue hermoso para poder disfrutarlo y nosotros para poder trabajar. Fue muy positivo”, agregó un guardavida municipal que está desde el 2009.
Prevención y seguridad en el río
Desde el equipo de guardavidas remarcaron que la tarea principal no se limita únicamente a intervenir en situaciones de emergencia, sino principalmente a prevenir riesgos. En ese sentido, explicaron que gran parte del trabajo consiste en observar el comportamiento del río y orientar a los bañistas.
“Nuestro trabajo consiste en la prevención, no hay que esperar a que pase algo, sino más bien prevenir. Por suerte, solo hubo un par de situaciones en los que tuvimos que hacer asistencia”, destacó uno de los guardavidas que presta servicio en el Balneario Thompson.
El rol de estos trabajadores resulta fundamental durante la temporada alta, ya que el movimiento de personas en la zona suele ser constante cuando el clima acompaña. Por ese motivo, el personal insiste en respetar las indicaciones y bañarse únicamente en los sectores habilitados.
El río vuelve a llenarse de actividades
Con la mejora de las condiciones climáticas en los últimos días, el paisaje del Balneario Thompson volvió a mostrar una importante presencia de vecinos y turistas. Muchas personas aprovechan las temperaturas agradables para practicar actividades náuticas o simplemente disfrutar del río.
“Ahora está lleno de gente remando. Había habido algunos días complicados con el clima, pero ni bien sale el solcito y se dan las condiciones, salimos a disfrutar el río que tanto queremos”, aseguró Leticia.