Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo en los pasajes por la suba del petróleo

La suba internacional del petróleo ya se siente en los precios de los pasajes de avión. En el inicio de esta semana, se conoció que varias compañías ajustaron sus tarifas y aplicaron recargos y este miércoles se informó que Aerolíneas Argentinas también aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos.

Según anunció la operadora de bandera, “a raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”.

Y agregó que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.

Los cargos que se aplicarán

En el caso de los vuelos de cabotaje, el cargo a aplicar será de 7.500 pesos por tramo. En los regionales e internacionales, el cargo será de entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, según el destino.

“Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, aclararon en el comunicado.

El combustible representa entre 20% y 30% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que cualquier movimiento en el precio del crudo se traslada tarde o temprano a la estructura tarifaria.

El precio medio mundial del combustible de aviación pasó de valer USD 90 por barril a estabilizarse entre los USD 150 y USD 200 por barril, según el índice de referencia Platts. El valor prácticamente duplica los niveles registrados a comienzos de enero.

Sube el precio de los pasajes en el mundo

La dinámica propia del negocio aerocomercial también explica por qué estos movimientos impactan en las tarifas. Las aerolíneas venden pasajes con mucha anticipación, en muchos casos entre tres meses y un año antes de la fecha del vuelo. Esto implica que gran parte de los ingresos se perciben antes de que se realice la operación, mientras que los costos se enfrentan al momento de volar.

Esa estructura deja a las compañías más expuestas a cambios bruscos en variables clave, como el precio internacional del combustible, tal como ocurrió en las últimas semanas.

De hecho, en los últimos días varias aerolíneas extranjeras anunciaron aumentos en sus tarifas o en sus recargos por combustible. En Asia y Oceanía, compañías como Qantas, Air India y Cathay Pacific anticiparon subas para compensar el incremento del precio del queroseno. Air New Zealand ya implementó aumentos esta semana y Vietnam Airlines pidió ayuda al gobierno vietnamita para afrontar el impacto del combustible.

Air India también informó que ampliará progresivamente el recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales. A partir del 18 de marzo, el cargo para vuelos a Europa subirá un 25% hasta los USD 125, mientras que para Norteamérica aumentará un 33% y llegará a USD 200.

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, advirtió en una entrevista con CNBC que el incremento del costo del combustible para aviones podría tener un impacto significativo en las finanzas del sector y derivar en pasajes más caros.

En tanto, los especialistas señalaron que el traslado a las tarifas ahora suele ser más rápido que en el pasado. El experto en viajes Julian Kheel explicó a ABC News que muchas aerolíneas abandonaron las coberturas financieras que utilizaban para estabilizar el precio del combustible. “Esto significa que cuando el precio del combustible para aviones sube, los pasajeros que buscan tarifas aéreas lo notan casi de inmediato”.