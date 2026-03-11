Condenaron a perpetua al juzgado por el crimen de un ex juez de Bovril

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, impuso la pena de prisión perpetua a Norberto Miguel Rosales por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae”. Se recordará que el pasado 6 de marzo, un jurado popular declaró “culpable” a Rosales por el crimen de Roberto Curá, un exmagistrado jubilado de 82 años, ocurrido el 23 de abril de 2024, en la localidad de Bovril.

En la audiencia de cesura, que se realizó este miércoles en los tribunales de Paraná, el juez técnico, Rafael Cotorruelo, dispuso además que Rosales continúe con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 9, hasta que la sentencia adquiera ejecutoriedad.

Durante este proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Facundo Barbosa y la querella por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, las defensoras oficiales Nadia Musante y Mariel Riera asistieron al condenado.

Se trató del juicio por jurados número 155 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

La palabra del acusado

Antes de resolver el pedido de pena, el juez otorgó la palabra al acusado.

Rosales participó de la audiencia mediante una conexión por streaming desde el lugar de detención, en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. Durante su intervención aseguró ser inocente y cuestionó duramente al fiscal y al querellante. “Estoy privado ilegalmente de mi libertad. Los acuso por daños y perjuicios, por terrorismo de Estado y por delitos de lesa humanidad”, expresó.

En su exposición, Rosales también calificó de “terroristas” a quienes impulsaron la acusación en su contra. “Esto lo voy a mantener hasta el último día de mi vida”, afirmó ante el tribunal.

Además sostuvo que fue perjudicado por declaraciones difundidas en medios de comunicación durante el proceso judicial.

Las manifestaciones del acusado se produjeron antes de que el magistrado dispusiera un cuarto intermedio, y fueron difundidas por Códigos.

Sobre el crimen del ex juez

Según surgió de la investigación judicial, el exjuez Roberto Curá fue asesinado a golpes dentro de su vivienda ubicada sobre calle Eva Perón, en la ciudad de Bovril, el 23 de abril de 2024. El cuerpo fue hallado atado de pies y manos en el baño del quincho de la propiedad. Fue su esposa quien descubrió la escena y dio aviso a la Policía.

De acuerdo con la acusación, el objetivo inicial del agresor habría sido sustraer objetos de valor del domicilio. Sin embargo, al ser sorprendido por Curá en el quincho, lo atacó con golpes de puño y puntapiés en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, múltiples lesiones contusas y una hemorragia masiva que provocó su muerte.

Los investigadores aseguraron que el ataque se produjo con la finalidad de asegurar la impunidad del agresor al haber sido descubierto. Además, remarcaron que se habría aprovechado el estado de indefensión de Curá, quien por su edad avanzada tenía limitadas posibilidades de defenderse. Tras el crimen, Rosales habría sustraído del interior de la vivienda un arma de fuego antigua, tipo pistolón.

En una de las reconstrucciones públicas del caso, el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende había explicado cómo se habría iniciado la secuencia que terminó con el asesinato. “Como hacía habitualmente, Roberto se levantó temprano y se dirigió al fondo de su casa, donde tenía un quincho. Fue a apagar unas luces y en ese momento fue sorprendido por al menos dos o tres personas que estaban ocultas en el lugar. A partir de ahí comenzó una brutal agresión”, relató.

Tras el hallazgo del cuerpo, trabajaron en el lugar especialistas de la División Homicidios y Criminalística, quienes recolectaron las primeras evidencias. “A partir de esas pruebas se fueron estableciendo distintas pistas que permitieron avanzar en la investigación y llegar a la detención de tres personas. Una de ellas fue Rosales, quien fue localizado en Paraná, oculto en la zona de Bajada Grande”, indicó el abogado.

Para la querella, el principal móvil del homicidio fue para asegurar la concreción de un robo. “Los agresores ingresaron a la vivienda en busca de joyas y una suma importante de dinero”, señaló Rodríguez Allende. Según explicó, una de las habitaciones del domicilio presentaba signos de haber sido revisada por los intrusos.

“No pudimos determinar con precisión cuánto dinero se llevaron. Pero sí pudimos establecer que en la vivienda que alquilaba Rosales, a pocas cuadras del lugar del hecho, se secuestró una nota en la que figuraba el número de patente del vehículo del doctor Curá”, detalló.

Otro elemento que despertó sospechas fue el comportamiento del acusado después del crimen. “Los perros de la Policía comenzaron a marcar ese domicilio y luego aparecieron dos testigos que indicaron que Rosales les pidió que lo trasladaran a Paraná con varios bolsos y una bolsa de residuos. Esos elementos, sumados al estado de nerviosismo que presentaba, llamaron la atención del fiscal que llevaba adelante la causa”, concluyó.

Detención

La investigación avanzó rápidamente tras el homicidio. En un primer momento fueron detenidos dos hombres, aunque posteriormente ambos resultaron sobreseídos.

Con el avance de la pesquisa, Norberto Rosales fue detenido el 2 de mayo de 2024 en una vivienda de la zona de Bajada Grande, en Paraná, luego de que testigos indicaran que había pedido ser trasladado a la capital entrerriana pocas horas después del crimen.

Durante la investigación también se estableció que el acusado habría viajado desde Paraná hacia Rosario y luego a la provincia de Buenos Aires antes de regresar nuevamente a Paraná, donde finalmente fue localizado.