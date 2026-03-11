En Vecinal Balbi: la Municipalidad ejecuta trabajos cloacales que beneficiarán a 45 familias

El Municipio avanza con una obra de infraestructura en la Vecinal Balbi que contempla la ejecución de una nueva red cloacal, trabajos en desagües pluviales y la posterior pavimentación de calles en el sector. Las tareas se desarrollan sobre calle Cervantes, entre Reconquista y Gaboto, y permitirán mejorar el saneamiento urbano y la prestación de servicios para los vecinos.

El proyecto beneficiará directamente a 45 familias de la zona, que podrán acceder al servicio de cloacas una vez finalizados los trabajos. Además, la intervención incluye la reorganización de los escurrimientos pluviales con el objetivo de evitar que las aguas lleguen al arroyo Antoñico.

Según explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, la obra busca resolver un problema histórico de drenaje en el sector de la Vecinal Balbi, donde los sistemas cloacales y pluviales se encontraban vinculados.

Saneamiento y mejora del sistema de desagües

El funcionario detalló que el objetivo principal del proyecto es separar los sistemas de desagües que anteriormente desembocaban en el arroyo Antoñico. En ese sentido, indicó que se ejecuta una nueva infraestructura para conducir correctamente tanto los líquidos cloacales como las aguas de lluvia.

“El objetivo fundamental es hacer un saneamiento y una desvinculación de desagües pluviales y cloacales que llegaban al Antoñico”, explicó Loréfice al referirse a las tareas que se desarrollan en la Vecinal Balbi.

Obras en Vecinal Balbi.

La obra incluye la construcción de una red cloacal que permitirá brindar servicio a los frentistas del sector y mejorar las condiciones sanitarias del barrio. Además, se ejecutan los conductos pluviales necesarios para encauzar adecuadamente el agua durante las precipitaciones.

Detalles técnicos de la obra

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 440 metros de cañería cloacal de 160 milímetros de diámetro. El tendido comenzará en la cortada ubicada entre Gaboto y Juramento y continuará por calle Cervantes hasta llegar a Reconquista.

Desde ese punto la traza seguirá por Laprida hasta alcanzar una cámara de registro previa al puente ubicado sobre la acera sur. En ese trayecto se ejecutarán distintas conexiones para integrar el nuevo sistema con la infraestructura existente.

Los trabajos también prevén la construcción de nueve cámaras de registro y 45 conexiones domiciliarias que permitirán incorporar a las viviendas al servicio de cloacas. Además, se realizarán tareas de demolición y reconstrucción de pavimento y veredas en una superficie aproximada de 180 metros cuadrados.