La travesía "Salvemos el Paraná y sus humedales" arribará este sábado a Paraná

La travesía “Salvemos el Paraná y sus Humedales”, una remada y movilización en defensa del río Paraná y los humedales, arribará este sábado 14 de marzo desde las 16 en el Balneario Municipal de la capital entrerriana. Se trata de una iniciativa impulsada por diferentes colectivos sociales que recorren el río con el objetivo de visibilizar la defensa del ecosistema y cuestionar proyectos vinculados al dragado de la vía navegable.

La convocatoria también se integra a la campaña regional “Remar contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”, que se desarrolla en distintos países de América Latina y el Caribe.

Una campaña regional por el agua y los territorios

La campaña es coordinada por la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, que articula acciones de organizaciones y movimientos sociales que trabajan en defensa del agua y los territorios. Desde el espacio señalaron que la iniciativa busca fortalecer la conciencia ambiental y promover la participación de comunidades que viven en zonas vinculadas a ríos y humedales. En ese marco, distintas actividades se desarrollan simultáneamente en varios países del continente.

Travesía por el Paraná

La travesía que recorre el río Paraná es impulsada por integrantes del Foro por la Recuperación del Paraná. Durante el recorrido, los participantes realizan distintas paradas en localidades ribereñas con el objetivo de difundir la defensa del río y sumar adhesiones. La iniciativa advierte sobre proyectos vinculados al dragado de la vía navegable y plantea la necesidad de evaluar los impactos ambientales de estas obras.

Una remada con historia

Entre quienes participan de la travesía se encuentra el pescador entrerriano Luis “Cosita” Romero, quien formó parte hace tres décadas de una histórica remada que unió Ituzaingó con Paraná para reunir apoyos contra la construcción de la represa Paraná Medio. En esta oportunidad volvió a sumarse al recorrido para acompañar la defensa del río Paraná.

Durante la travesía, al llegar a playas correntinas, Romero recibió la imagen de la Virgen de Itatí, la figura religiosa que acompaña el recorrido de la travesía hasta el puerto de Rosario.

Los organizadores consideran que la actividad representa un gesto simbólico de defensa del río y de los territorios vinculados al sistema de humedales del Paraná.

Convocatoria abierta a la comunidad

Los organizadores invitaron a la comunidad a participar del encuentro de este sábado en el Balneario Municipal de Paraná y acompañar la llegada de la travesía. La convocatoria busca reunir a vecinos, organizaciones sociales y referentes ambientales en una jornada de visibilización. El objetivo es reforzar el debate público sobre el futuro del río Paraná y la protección de sus humedales.