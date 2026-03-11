Boca recibe a San Lorenzo en La Bombonera en un clásico clave por el Torneo Apertura

Boca recibe este miércoles a San Lorenzo en La Bombonera en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19.45 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega al clásico tras una importante victoria por 3 a 0 frente a Lanús en La Fortaleza. Ese triunfo significó un alivio para el conjunto de la Ribera, que había comenzado el campeonato con resultados irregulares y fuertes críticas por parte de los hinchas.

Con ese resultado, Boca se ubicó dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. Actualmente marcha sexto con 12 puntos y también busca mejorar su posición en la tabla anual para evitar complicaciones en el futuro del torneo.

Boca busca consolidar su recuperación

El entrenador Claudio Úbeda repetiría gran parte del equipo que goleó al Granate, después de que el rendimiento colectivo mostrara una clara mejora. En ese contexto, Tomás Aranda y Milton Delgado continuarían como titulares, mientras que algunos futbolistas recuperados podrían aparecer entre los suplentes.

Boca viene de ganarle 3 a 0 a Lanús. Foto: Archivo.

Entre las novedades, Tomás Belmonte quedó descartado por lesión tras sufrir un desgarro que lo mantendrá varias semanas fuera de las canchas. En cambio, Alan Velasco y Ángel Romero recibieron el alta médica y podrían ocupar un lugar en el banco.

San Lorenzo llega invicto en sus últimos partidos

San Lorenzo, por su parte, atraviesa una racha de cuatro partidos sin derrotas en el torneo, aunque todavía no logra convencer del todo desde el rendimiento. En ese período acumuló varios empates y aún busca consolidarse en el campeonato.

El equipo dirigido por Damián Ayude intentará aprovechar el clásico para conseguir una victoria importante, especialmente porque durante su ciclo todavía no ha logrado imponerse en este tipo de encuentros.

San Lorenzo intentará dar el golpe en la Bombonera. Foto: Archivo.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo en agosto de 2024, también en La Bombonera, con triunfo de Boca por 3 a 2 en un partido muy intenso.

Probables formaciones

Boca formaría con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

San Lorenzo saldría a la cancha con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

Datos del partido