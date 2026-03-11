Conductora se descompensó al volante y chocó contra una columna de alumbrado

Una joven de 22 años protagonizó un accidente tras sufrir una descompensación mientras conducía. El vehículo subió a la vereda y chocó contra una columna de alumbrado público, la que derribó de cuajo. No hubo personas lesionadas, supo Elonce.
Un accidente de tránsito ocurrió cuando una conductora se descompensó mientras manejaba en la intersección de calles Marcos Sastre y División de Los Andes, frente a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, durante la mañana de este miércoles, registró Elonce.
El siniestro involucró únicamente a un automóvil Peugeot 2008 conducido por una joven de 22 años que circulaba por calle Marcos Sastre en dirección hacia División de los Andes. De acuerdo a los primeros datos aportados por vecinos y efectivos policiales que trabajaban en el lugar, la conductora habría sufrido una descompensación mientras manejaba.
Cómo ocurrió el accidente
Según los testimonios recogidos en la zona, la joven perdió el control del vehículo luego de sufrir un mareo o desmayo. A raíz de esa situación, el automóvil subió con dos ruedas sobre la vereda. En ese trayecto, impactó primero contra una columna de alumbrado público y finalmente quedó detenido en el lugar. El hecho ocurrió frente a la Unidad Penal Nº1, en una esquina donde también funcionan un lavadero de autos y una panadería.
No hubo heridos ni daños a terceros
Uno de los aspectos que destacaron quienes presenciaron el hecho fue que no se registraron personas lesionadas. En ese momento no había peatones circulando por el sector del lavadero ni en la vereda donde se produjo el impacto. Además, en las inmediaciones hay una escuela, aunque al momento del accidente los alumnos ya habían ingresado al establecimiento. Por este motivo, el choque no provocó daños a terceros.
La conductora recibió asistencia
Tras el siniestro, la joven fue asistida por personal policial que se encontraba en la zona. Los efectivos confirmaron que recibió atención médica y que se encontraba consciente, aunque visiblemente afectada por la situación. De acuerdo a las imágenes que registró Elonce, la conductora permanecía sentada en el lugar mientras se aguardaba la llegada de asistencia para retirar el vehículo.