Denuncian un faltante de $250 millones en una cooperativa eléctrica

El faltante de $250 millones en una cooperativa eléctrica generó fuerte preocupación entre los vecinos de Bigand, una localidad ubicada a unos 70 kilómetros de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El presunto desfalco fue detectado tras una investigación interna en la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Bigand Ltda., institución que presta el servicio de energía en la comunidad.
El caso comenzó a trascender en las últimas semanas, cuando comenzaron a circular versiones sobre irregularidades en el manejo de fondos de la entidad. A partir de esos rumores, vecinos de la localidad empezaron a intercambiar información en redes sociales y en distintos espacios públicos, lo que derivó en un creciente reclamo por explicaciones.
La cooperativa, que administra el servicio eléctrico del pueblo desde hace aproximadamente cuatro décadas bajo la misma conducción, quedó bajo la lupa de una comunidad que ronda los seis mil habitantes y que ahora exige transparencia en la gestión de la institución.
Irregularidades detectadas en la cooperativa
El faltante de $250 millones en una cooperativa eléctrica habría surgido principalmente de inconsistencias detectadas en la contratación y facturación de pólizas de seguros vinculadas a la institución.
Según relató un vecino identificado como Palacios, el tema comenzó a discutirse en distintos ámbitos del pueblo. “¿Qué pasa con la cooperativa?”, fue la pregunta que empezó a repetirse en comercios, plazas y reuniones entre vecinos.
Posteriormente, el Consejo de Administración de la cooperativa difundió un comunicado en el que se mencionaban irregularidades detectadas durante el último año, lo que terminó de confirmar las sospechas que circulaban en la comunidad.
De acuerdo con los datos que trascendieron, durante 2025 se habría generado una deuda cercana a los 250 millones de pesos vinculada a pólizas de seguros e impuestos inmobiliarios, lo que representaría un promedio de más de 20 millones de pesos mensuales.
La investigación interna y las maniobras detectadas
La investigación impulsada por la actual conducción de la cooperativa determinó la existencia de inconsistencias entre las pólizas emitidas por la compañía aseguradora, las coberturas que la institución creía estar contratando y los montos que finalmente eran facturados y abonados.
Según la denuncia presentada por el presidente de la cooperativa, Adrián Bocchino, se detectaron fragmentaciones y modificaciones en las pólizas que alteraban los registros contables de la institución.
Entre las maniobras identificadas se mencionan la emisión de facturas anuales que luego eran registradas como varias pólizas de menor duración y mayor costo, así como modificaciones en los importes de las coberturas y facturación de pólizas que directamente no existían.
La investigación interna concluyó que estas irregularidades respondían a “un patrón sistemático” de operaciones que afectaron las finanzas de la institución.
Entre las personas señaladas en la denuncia aparecen Claudia Guardatti, jefa del personal administrativo de la cooperativa; su hermano José Luis Guardatti, productor de seguros; y Joaquín Roquero, expresidente de la entidad, indica diario La Capital de Rosario.
De acuerdo a lo informado, parte de la maniobra se producía cuando la cooperativa solicitaba una póliza de seguro y recibía el presupuesto correspondiente. Al momento de concretar la contratación, el productor de seguros intervenía en la cobertura reduciendo prestaciones mientras mantenía el valor original del contrato.
Reintegro de fondos y denuncia penal
Tras iniciarse la revisión de las cuentas de la institución, José Luis Guardatti se habría presentado en la cooperativa para reintegrar el dinero que faltaba.
Si bien la institución aceptó el reintegro de los fondos, las autoridades decidieron avanzar igualmente con una denuncia penal contra los implicados en las irregularidades detectadas.
La situación generó un fuerte impacto en la comunidad de Bigand, donde la cooperativa cumple un rol central en la prestación de servicios públicos.
Movilización de vecinos y pedido de renuncias
El faltante de $250 millones en una cooperativa eléctrica derivó en una convocatoria de vecinos que buscan manifestarse públicamente para exigir respuestas y responsabilidades.
El descontento de los vecinos apunta principalmente a las personas mencionadas en la denuncia, a quienes algunos habitantes del pueblo comenzaron a llamar “los tres mosqueteros”, aunque el reclamo también incluye la renovación completa de la comisión directiva.
“Esta cooperativa viene de irregularidades hace años y ahora se descubrió”, sostuvo Palacios, uno de los vecinos que impulsan el reclamo público.
En ese sentido, expresó el malestar que existe en la comunidad: “Se despertó Bigand y dice basta con la corrupción y basta de tratarnos mal”.
Asamblea extraordinaria para informar a la comunidad
En medio de la creciente tensión, la cooperativa convocó a una Asamblea Extraordinaria para informar a los socios sobre los resultados de la investigación interna.
Según comunicaron desde la institución, durante la reunión se brindarán detalles sobre las irregularidades detectadas y se propondrá avanzar con acciones judiciales para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
La asamblea está prevista para los próximos días y será uno de los momentos clave para esclarecer la situación ante los habitantes de Bigand, que esperan respuestas claras sobre el manejo de los recursos de la cooperativa.