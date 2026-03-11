Maxi López reveló que quiere tener una charla con Mauro Icardi

Maxi López y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que el exdelantero y actual participante de Masterchef revelara en televisión que desea tener una charla pendiente con el actual futbolista del Galatasaray. La declaración se produjo durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde habló de su regreso a Argentina y de su relación con el entorno familiar que compartió durante años.

El exjugador del Barcelona fue consultado directamente por la conductora Vero Lozano sobre su vínculo con Icardi, luego de los conflictos que surgieron tras la separación de Wanda Nara. Ante la pregunta sobre si alguna vez había querido enfrentarlo físicamente, López respondió sin rodeos: “Sí, tenemos que charlar. En algún momento tenemos que charlar”.

Durante la conversación televisiva, el ambiente distendido derivó en bromas sobre el apodo con el que López suele referirse a Icardi. En el estudio lo mencionaron como “Voldemort”, sobrenombre que el propio exfutbolista confirmó entre risas. “Es el malo”, explicó.

Maxi López y su familia

La relación entre Maxi López y Mauro Icardi

La historia entre Maxi López y Mauro Icardi se remonta a la época en que ambos compartían equipo en Europa, cuando el delantero comenzó una relación con Wanda Nara, entonces esposa de López. Ese episodio marcó el inicio de una relación tensa entre ambos futbolistas que se extendió durante años.

A pesar del conflicto, López reconoció que en varias oportunidades debieron coincidir por cuestiones familiares vinculadas a sus hijos. “Sí, varias veces”, aseguró cuando le preguntaron si alguna vez se cruzaron durante la dinámica de entrega de los niños.

La modelo Evangelina Anderson, quien participó del programa como panelista invitada, recordó incluso un episodio ocurrido en una cancha de fútbol. “En la cancha se cruzaron también. Jugaron de rivales, me acuerdo, y ahí le sacaste la mano”, comentó, recreando el gesto de apartarse cuando Icardi habría intentado saludarlo.

Ante esa anécdota, López se limitó a asentir sin agregar comentarios, lo que volvió a generar risas en el estudio.

El regreso de Maxi López a Argentina

En medio de esta nueva exposición mediática, el exdelantero también habló sobre su regreso al país tras varios años viviendo en Europa. López llegó recientemente a Argentina luego de permanecer un tiempo en Suiza junto a su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos.

Según contó, la mudanza familiar dependerá de cuestiones médicas relacionadas con su hijo menor, Lando, nacido el 31 de diciembre en Ginebra. “Mi familia vendrá cuando el gordo reciba las vacunas. Recibió las primeras, ahora necesita los refuerzos”, explicó.

El exfutbolista también confirmó que ya eligió una vivienda en el país, aunque todavía se están realizando algunas adaptaciones para que la familia pueda instalarse con comodidad.

“La están adaptando porque hay que hacer algunas cositas, pero ya está”, relató, al tiempo que remarcó la importancia de priorizar el bienestar de sus hijos en este proceso de cambio. “Hay que hacer las cosas bien”, agregó.

La privacidad de sus hijos y su nueva etapa

Durante la entrevista, López también dejó en claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida familiar fuera de la exposición pública, especialmente cuando se trata de sus hijos con Wanda Nara.

“No hablemos de los chicos, no tiene nada que ver. Son chicos chiquititos”, sostuvo, en referencia a Valentino, Constantino y Benedicto, marcando su intención de separar los conflictos mediáticos de la vida de los menores.

Hacia el final del programa también fue consultado sobre distintos rumores vinculados al entorno mediático que rodea a Wanda Nara y a otros participantes del mundo del espectáculo.

Ante esas preguntas, el exdelantero evitó involucrarse. “Estaba en Suiza, no me enteré de nada”, respondió cuando le mencionaron versiones sobre un posible nuevo matrimonio de Wanda o rumores sobre otros participantes televisivos.

Sin embargo, cuando surgió la posibilidad de que Mauro Icardi pudiera jugar en River Plate, López eligió responder desde su rol de hincha del club.

“Mientras haga goles en River, que venga el que quiera”, concluyó.