La China Suárez mostró el regalo de Mauro Icardi por el Día de la Mujer

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer se conoció luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales una imagen en la que aparece con un gran ramo de rosas rosadas enviado por el futbolista. La publicación incluyó un mensaje dedicado al delantero y generó repercusión entre sus seguidores.

La imagen fue publicada durante la mañana del 8 de marzo. En la fotografía, la actriz aparece sosteniendo el arreglo floral, inclinada hacia atrás y sonriendo. En la publicación se la observa vestida con calzas marrones y un sweater del mismo tono, publicó Infobae.

Mauro Icardi le regaló un ramo de rosas rosadas a la China Suárez por el Día de la Mujer (Instagram)

Junto a la imagen, la actriz escribió un mensaje dirigido al futbolista: “Te amo con todo mi corazón Mauro Icardi”, acompañado por un emoji de corazón rosado y otro de una carita que expresa emoción.

El intercambio de mensajes en redes

Luego de la publicación de la actriz, Mauro Icardi replicó la historia en sus propias redes sociales. El futbolista acompañó la imagen con un breve mensaje.

“Feliz día mi amor”, escribió el delantero del Galatasaray, junto a un corazón rosado.

El intercambio de mensajes quedó expuesto ante millones de seguidores y se sumó a otras publicaciones que la pareja suele compartir en redes sociales.

El gesto se produjo además a pocos días del cumpleaños de la actriz, lo que reforzó el clima de celebración que atraviesa la pareja.

La relación en medio de un proceso judicial

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer se produjo mientras el futbolista atraviesa un proceso judicial vinculado a su divorcio de Wanda Nara.

En los últimos días se conoció una resolución del Juzgado Civil 106 que ordenó al delantero abonar una deuda alimentaria superior a 147.582 dólares.

La pelea mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma capítulos legales y escándalos económicos

La decisión judicial rechazó un planteo presentado por el futbolista sobre la caducidad de los alimentos provisorios y dispuso que presente documentación que acredite sus ingresos actuales en un plazo de cinco días.

Según se informó, en caso de incumplimiento el caso podría escalar ante la FIFA a través de la Asociación del Fútbol Argentino.

El panelista Juan Etchegoyen se refirió al tema y sostuvo: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”.

El proceso de divorcio con Wanda Nara

En paralelo, el proceso de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara se encuentra en una etapa cercana a su resolución. De acuerdo con lo informado por la abogada Lara Piro, el plazo legal requerido por la legislación italiana para solicitar el divorcio se cumple el 11 de marzo. La audiencia prevista para el 25 de marzo podría definir formalmente la disolución del vínculo matrimonial.

No obstante, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes continuarán en un proceso judicial independiente, lo que podría extender el conflicto económico entre ambas partes.

Mientras tanto, la China Suárez continúa compartiendo en redes sociales distintos momentos de su vida personal y su relación con el futbolista.