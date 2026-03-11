Proponen liberar reservas de petróleo para compensar la suba del precio de los barriles

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo, que se han disparado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz.

Según publica The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes conocedoras de la propuesta, la liberación de reservas petrolíferas superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

El diario estadounidense señala que los países podrían decidir este miércoles si proceden a liberar las reservas de petróleo en un intento por controlar los precios del crudo.

La AIE celebró este martes una reunión extraordinaria de sus miembros para evaluar la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, de cara a tomar una decisión sobre la liberación de las reservas de petróleo de emergencia de los países que forman parte de la institución.

Tras tomar parte en la reunión mantenida ayer por los ministros de Energía del G7, el director de la AIE, Fatih Birol, convocó una reunión extraordinaria con los gobiernos de los países miembros "para evaluar la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de fundamentar una decisión posterior sobre la puesta a disposición del mercado de las reservas de emergencia de los países miembros de la AIE".

El ejecutivo turco informó este martes a los ministros de Energía de las principales economías avanzadas sobre la perspectiva de la AIE respecto de la situación de los mercados mundiales de petróleo y gas, que se han visto significativamente afectados por el conflicto en Oriente Próximo.

En los mercados petroleros, la situación se ha deteriorado en los últimos días, ha comentado Birol, ya que, además de las dificultades para el tránsito por el estrecho de Ormuz, se ha reducido considerablemente la producción de petróleo, lo que está generando riesgos significativos y crecientes para el mercado.

"Analizamos todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE", ha apuntado, destacando que los países miembros cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.