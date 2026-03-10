Entre Ríos se presentó en Expoagro con créditos al campo y promoción de sus sectores productivos

Entre Ríos en Expoagro con promoción de sus sectores productivos. Comenzó la mayor muestra agroindustrial de América Latina, este martes en San Nicolás, y la provincia da cuenta de su potencial a través de la presencia de unas 30 empresas.

"La agenda es intensa y esta muestra en particular es un excelente ámbito para generar oportunidades de negocios. Nuestro rol, como Estado, es acompañar ese proceso", subrayó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al cabo de la jornada inaugural.

Sumó que "el gobernador nos impulsa a trabajar en la generación de empleo privado de calidad y en eso estamos todos los días", y señaló: "A partir de esa idea Rogelio Frigerio logró los acuerdos necesarios con el Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Banco de la Nación Argentina para que productores y micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia, puedan acceder a financiamiento conveniente".

El ministro anticipó que sobre el mediodía de este miércoles se presentará, en el stand de Entre Ríos, el Registro Digital de Operadores de Fitosanitarios, "que implica, -dijo-- una acción concreta en el plan de despapelización, a la vez que da seguridad y mayor control sobre el uso y manejo de los insumos". En ese marco, junto a INTA también se anunciará el laboratorio regional para identificación de la presencia de chicharrita, plaga que afecta el cultivo de maíz.

Este martes las conferencias se orientaron a poner en valor el ambiente y los recursos naturales, tal el caso de los pastizales, los yacimientos bioenergéticos; y la intensificación sustentable en monte nativo. Más tarde se dio cuenta del residuo al activo climático a través del modelo de innovación Tupana.

Otro de los tópicos fue la ganadería regenerativa; producción, rentabilidad y suelo vivo. Se sumó la propuesta para el departamento de Concordia de economía circular; y la experiencia del Potrero de San Lorenzo. El cierre fue sobre las buenas prácticas orientadas a la agricultura sustentable.