Del 0-3 al 4-4: partidazo en Avellaneda entre Independiente y Unión

En un partido vibrante, Independiente igualó 4-4 ante Unión en Avellaneda, con un gol sobre el final. El Rojo sigue peleando por los primeros puestos en el Torneo Apertura.
Independiente protagonizó un partido electrizante contra Unión en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y logró un empate agónico 4-4 en la Zona A del Torneo Apertura 2026. Tras una primera mitad complicada, donde el equipo de Gustavo Quinteros se mostró desbordado por la ofensiva del Tatengue, el Rojo reaccionó en el complemento y consiguió la igualdad en el último suspiro, cuando el marcador ya estaba 4-3 a favor de los visitantes.
Desde el inicio del encuentro, Independiente tuvo serios problemas defensivos, lo que permitió a Unión ponerse rápidamente en ventaja. A los 13 minutos, Iván Marcone cometió un penal sobre Rafael Profini, y Cristian Tarragona no falló desde los 12 pasos, poniendo a los de Santa Fe 1-0 arriba. La visita siguió aprovechando los errores del local, y a los 19 minutos, Brahian Cuello aumentó la ventaja a 2-0 tras un desborde por la derecha. La pesadilla para el equipo local se completó con un gol de Mateo Del Blanco, que puso el 3-0 a los 38 minutos.
A pesar de las críticas desde las tribunas y una primera mitad floja, Independiente logró un resquicio de esperanza antes del descanso. Un buen centro de Gabriel Ávalos encontró a Ignacio Pussetto en el segundo palo, quien definió con precisión para descontar a los 45 minutos y darle un respiro a los hinchas. A pesar de la desconformidad de Quinteros con lo mostrado, el técnico decidió realizar cambios para el segundo tiempo, incluyendo los ingresos de Luciano Cabral y Santiago Arias.
Reacción de Independiente y goles clave en el complemento
El segundo tiempo comenzó con más problemas para Independiente, pero una jugada afortunada despertó al equipo. A los 3 minutos, Merlos sancionó un penal a favor de los locales por una falta sobre Ávalos. El propio delantero paraguayo convirtió el 2-3 con un potente derechazo. Sin embargo, la defensa no logró mantener el orden, y Unión volvió a estirar la ventaja a los 25 minutos, cuando Maizon Rodríguez aprovechó un centro de Del Blanco para poner el 4-2.
Independiente no se rindió y, a falta de 22 minutos, Ávalos descontó nuevamente tras un gran centro de Malcorra, poniendo el 3-4 con un certero cabezazo. El Rojo se volcó al ataque en busca del empate, y tras varios intentos frustrados, llegó la recompensa en el último minuto del partido. A los 99 minutos, Juan Fedorco apareció para conectar un tremendo cabezazo que se filtró en la red, desatando la locura en Avellaneda y firmando el 4-4.
Situación en la tabla y próximos partidos
Con este empate, Independiente sigue en la pelea por la clasificación en la Zona A del Torneo Apertura 2026. En cuanto al Rojo ocupa el cuarto lugar con 14 puntos, a solo uno de Unión y Estudiantes, que suman 15 unidades. El líder de la zona, Vélez Sarsfield, igualó 1-1 ante Tigre y se mantiene con 19 puntos.
El próximo desafío para Independiente será el lunes, cuando visite a Instituto en Alta Córdoba a las 22:15 (hora argentina). Por su parte, Unión recibirá a Boca Juniors este domingo en Santa Fe, en un duelo clave para seguir en los puestos de arriba.