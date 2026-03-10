Alerta en la Patagonia: detectan mayor actividad en un volcán y mantienen la vigilancia por posibles impactos en la zona

El volcán Villarrica se ubica en Chile y está en cercanías a la frontera con Neuquén

Autoridades de Chile y Argentina intensificaron el monitoreo del volcán Villarrica luego de detectar un incremento en su temperatura y señales de mayor actividad interna. El macizo, ubicado en el sur de Chile y cercano a la frontera con la provincia de Neuquén, es uno de los volcanes más activos de Sudamérica.

El fenómeno fue identificado a través de monitoreos satelitales que registraron anomalías térmicas en el cráter, lo que motivó la activación de protocolos de evaluación por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Volcán Villarrica

Durante un sobrevuelo de inspección, especialistas confirmaron que el lago de lava volvió a ser visible en el interior del cráter, con niveles superiores a los registrados en meses anteriores. Este comportamiento es característico de los volcanes de “conducto abierto”, donde el magma puede quedar expuesto en

determinados períodos.

Pese al aumento de la actividad, expertos aclararon que no existen indicios de una erupción inminente. Sin embargo, el volcán permanece bajo vigilancia constante debido a su cercanía con centros urbanos y destinos turísticos del sur chileno y del norte de la Patagonia argentina.

El Villarrica se encuentra cerca del paso internacional Mamuil Malal, a unos 138 kilómetros de Villa La Angostura y al oeste de Junín de los Andes. Por esa razón, cualquier cambio en su comportamiento es seguido de cerca por las autoridades de Neuquén.

Desde Defensa Civil provincial señalaron que el nivel de alerta no se modificó, aunque se mantiene el seguimiento permanente para evaluar posibles medidas preventivas si la actividad aumentara.

Entre los riesgos potenciales asociados a una eventual erupción se encuentran la caída de ceniza volcánica, el descenso de materiales por cauces fluviales y la generación de lahares, flujos de barro volcánico que se producen por el derretimiento de nieve o hielo en la cumbre.

En paralelo, especialistas también monitorean la actividad del volcán Lascar, ubicado en el norte de Chile, que en las últimas semanas registró enjambres sísmicos y emisiones de gases detectadas por sensores y satélites.

Según informes del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), estos cambios representan un incremento en algunos parámetros de monitoreo, aunque por el momento no anticipan una erupción a corto plazo ni riesgos directos para el territorio argentino.